Уникальная IT-школа без преподавателей Tomorrow School масштабируется по всей стране

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai с участием Главы государства в формате телемоста дан старт масштабированию Tomorrow School в регионах Казахстана.

В стране масштабируется инновационная образовательная инициатива Tomorrow School — первая в стране peer-to-peer школа в сфере программирования и искусственного интеллекта. Расширение сети школы осуществляется во исполнение поручений Главы государства в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта. Tomorrow School реализуется Alem.ai Foundation в экосистеме Astana Hub и центра alem.ai на базе международной платформы 01 Edu, разработанной Николя Садираком — новатором в сфере IT-образования. Сегодня кампусы готовятся к запуску в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях, области Абай и городе Шымкенте. До конца года проект будет масштабирован на все регионы страны.

«Масштабирование Tomorrow School — это инвестиция в человеческий капитал нового поколения и шаг в становлении Казахстана как технологической нации. По поручению Главы государства мы создаем в регионах экосистему, где таланты могут развиваться вне зависимости от места проживания. Наша цель — сформировать критическую массу специалистов, способных создавать прорывные решения. Инвестируя в такие инновационные форматы обучения, мы закладываем основу экономики знаний, где интеллект и технологии становятся главным ресурсом страны и драйвером нашей глобальной конкурентоспособности», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Модель масштабирования основана на совместной работе: Alem.ai Foundation развивает образовательную платформу и методологию, а Министерство науки и высшего образования РК, филиалы Astana Hub и местные исполнительные органы обеспечивают инфраструктуру и операционную поддержку. Это позволяет органично интегрировать проект в локальные экосистемы и ускорить подготовку кадров в регионах.

«Открытие Tomorrow School по всей стране — это важный шаг для подготовки IT- и AI-талантов. Инициатива с 2024 года реализуется на базе Astana Hub и уже дала результат: сформировалось сильное IT-сообщество, участники запускают стартапы, побеждают в конкурсах и уже во время обучения получают предложения от международных компаний. Наша задача — сделать эти возможности доступными для каждого, снизить цифровое неравенство и подготовить новое поколение специалистов для цифровой экономики», — подчеркнул Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Образовательная модель Tomorrow School отличается от классических форматов. В школе отсутствуют преподаватели и традиционные лекции — обучение строится по принципу peer-to-peer, где участники одновременно выступают и учениками, и наставниками. Такой подход формирует навыки самостоятельного мышления, командной работы и ответственности за результат. Обучение полностью бесплатное и доступно для всех граждан старше 18 лет, включая тех, кто начинает путь в IT с нуля. На сегодняшний день в Tomorrow School наблюдается высокий интерес к обучению: подано 21 618 заявок, проведено 12 этапов отбора, 418 студентов проходят основной курс обучения в Астане.

Программа охватывает полный цикл подготовки IT-специалиста — от базовых навыков к профессиональной специализации. В течение 18 месяцев участники выполняют более 50 практических проектов и осваивают до 20 языков программирования, среди которых Python, JavaScript, Golang и Rust. Обучение интегрирует ключевые направления искусственного интеллекта — машинное и глубокое обучение, анализ данных и компьютерное зрение. Завершается программа выбором специализации — от AI-инженера до специалиста по кибербезопасности.

Масштабирование Tomorrow School формирует в регионах устойчивую систему подготовки IT- и AI-специалистов, расширяет доступ к современному образованию и способствует развитию локальных технологических сообществ, усиливая системную работу по развитию человеческого капитала.

