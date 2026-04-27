В Астане открылся первый в Центральной Азии центр креативных технологий TUMO

Центр расположен в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai и станет ключевой площадкой для развития цифровых и креативных навыков среди подростков.

В Астане состоялось торжественное открытие инновационного центра креативных и цифровых технологий TUMO Astana — первого проекта международной сети TUMO в Центральной Азии. В церемонии открытия, состоявшейся в рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в alem.ai, приняли участие представители Правительства, международные партнеры и лидеры индустрии. Событие стало частью инициатив, реализуемых в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

«Искусственный интеллект становится ключевым приоритетом технологического развития Казахстана, что делает особенно важным раннее развитие цифровых навыков у молодежи. TUMO Astana реализует смарт-подход, который позволяет не просто обучать, а вовлекать детей и формировать устойчивый интерес к знаниям. Потенциал каждого ребенка безграничен, и в TUMO Astana создана уникальная среда, которая удерживает этот интерес и стимулирует подростков к поиску решений и развитию навыков будущего. Открытие центра в Астане — важный шаг в развитии человеческого капитала и интеграции Казахстана в глобальное образовательное сообщество. В ближайшее время мы планируем запуск филиалов в Алматы, Актобе и Акмолинской области, а также развитие формата TUMO Classroom в регионах, чтобы обеспечить равный доступ к современным образовательным возможностям для подростков по всей стране», — добавил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

TUMO Astana предоставляет бесплатное обучение для подростков в возрасте от 12 до 18 лет без вступительных требований и обучает с нуля. Образовательная программа центра основана на международной модели TUMO и направлена на формирование нового поколения технологических лидеров Казахстана. Проект реализуется некоммерческим корпоративным фондом Alem.ai Foundation под управлением Astana Hub и МИИЦР РК.

«Мы рады представить инновационную образовательную модель TUMO в Казахстане, открывая наш первый центр в Центральной Азии. Это партнерство с Astana Hub является важной вехой в реализации нашей глобальной миссии — предоставить подросткам цифровые и креативные навыки, необходимые для мира будущего. TUMO Astana откроет для местной молодежи доступ к образовательной программе мирового уровня, которая уже изменила жизнь более чем 100 000 студентов по всему миру. Дальновидный подход Казахстана к развитию цифрового образования соответствует видению TUMO, и мы с нетерпением ожидаем возможности стать неотъемлемой частью инновационной образовательной экосистемы страны», — отметил директор по развитию TUMO Пегор Папазян.

Центр рассчитан на обучение до 5 000 учащихся ежегодно. Ученикам доступны 11 технических и креативных направлений, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, графический и моушн-дизайн, веб-разработку, кинопроизводство и цифровую музыку.

Образовательная модель TUMO сочетает самообучение через платформу TUMO World, практические воркшопы под руководством профессионалов индустрии и продвинутые лаборатории MasterLabs для наиболее мотивированных студентов. По итогам обучения учащиеся формируют цифровое портфолио с реализованными проектами.

С момента основания TUMO вырос в глобальную образовательную сеть, объединяющую сотни учащихся и выпускников по всему миру. Сегодня по франшизе действует 25 центров в разных странах, включая Армению (7 центров), Францию (Париж, Лион, Марсель), Германию (Берлин, Мангейм, Хиршайд, Люденшайд, Саарбрюккен, Эссен), Португалию (Лиссабон, Коимбра, Порту), а также Албанию (Тирана), Японию (Гумма), США (Лос-Анджелес), Аргентину (Буэнос-Айрес), Индию (Мумбаи) и Казахстан (Астана). В ближайшее время планируется открытие центров в Уругвае и Бельгии.

