Цифровизация перевозок и рост контейнерных поездов: страны ТМТМ утвердили план на 2026 год

В Астане состоялись заседания правления и общего собрания Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

По итогам встреч страны-участницы утвердили детальный план работ на 2026 год. Председателем заседаний выступил глава АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов. Участие в данных заседаниях приняли страны ТМТМ — Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузия, Турция, а также ряд европейских стран, включая Украину, Болгарию и Румынию, и отдельные зарубежные партнеры, включая Сингапур.

Ключевой акцент — цифровизация перевозок. Участники договорились о внедрении электронного документооборота с использованием цифровой подписи, а также об организации прямого обмена данными между таможенными органами и всеми участниками перевозочного процесса. Это позволит сократить время прохождения грузов и повысить прозрачность операций на всем маршруте.

В рамках утвержденного плана предусмотрено увеличение объемов контейнерных перевозок, включая пропуск 600 контейнерных поездов из Китая по территории Казахстана уже в этом году. Параллельно будет усилена координация между портами и терминалами Каспийского моря, а также оптимизированы технологические процессы на ключевых участках маршрута.

По итогам встреч подписан ряд документов. Принятые решения направлены на дальнейшее укрепление ТМТМ как одного из ключевых транзитных коридоров между Азией и Европой.