Итоги AI Governance Cup: Определены лучшие ИИ-проекты среди госорганов

В Астане на площадке центра Alem.ai состоялась церемония награждения первого национального конкурса AI Governance Cup.

Финал проекта, стартовавшего еще в марте этого года, прошел с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, что подчеркивает стратегическую значимость ИИ-трансформации страны. Всего для участия поступило 184 заявки от госорганов, организаций квазигосударственного сектора и акиматов. В состав комиссии вошли казахстанские и международные эксперты, включая членов Совета по развитию ИИ при Президенте РК. Особую значимость конкурсу придало участие мировых экспертов: основателя Sinovation Ventures Кай-Фу Ли и профессора Стэнфордского университета Питера Норвига. Их участие позволило получить качественную внешнюю оценку потенциала представленных разработок.

По итогам отбора определены победители в шести номинациях, продемонстрировавшие готовность к масштабированию и реальный социальный эффект.

В категории «AI Азаматтарға қызмет» лучшим признан проект акимата Карагандинской области «Цифровая реанимация» — система интеллектуального сбора и анализа данных с медицинского оборудования в режиме реального времени.

В номинации «AI Экономика» победило Агентство по защите и развитию конкуренции РК с системой «AI–Internal Audit» — система анализа данных, которая повышает точность управленческих решений и способствует более прозрачному регулированию рынков

Акимат Астаны получил награду в секции «AI Әлеуметтік саясат» за платформу медицинского осмотра на базе искусственного интеллекта, сократившую сроки прохождения комиссии призывников и военнообязанных на 75%.

В сфере безопасности в номинации «AI Қауіпсіздік» лидером стало МВД РК с платформой «TOR» Единая республиканская цифровая платформа дорожной безопасности», использующая компьютерное зрение с 30 000 камер.

Акимат Акмолинской области с системой «Smart Aqmola» — интеллектуальная платформа управления регионом, обеспечивающая мониторинг ключевых показателей, выявление рисков в режиме реального времени и оперативное принятие решений на основе данных признан лучшим в номинации «AI Өңір».

В квазигосударственном секторе в номинации «AI Квазисектор» победу одержало АО «KEGOC» за интеллектуальное прогнозирование энергопотребления страны с проектом «Национальная интеллектуальная энергосистема AI.KEGOC».

Конкурс AI Governance Cup стал фундаментом для обмена лучшими практиками, позволяя тиражировать успешные кейсы на всю республику и создавая устойчивую экосистему, где высокие технологии служат интересам каждого гражданина.

