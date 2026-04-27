В Alem.ai запущен ряд инициатив в сфере ИИ, образования и финтеха

В Казахстане последовательно формируется экосистема искусственного интеллекта — от подготовки талантов и развития науки до внедрения передовых цифровых решений в экономику, образование и государственное управление.

Очередным практическим подтверждением этого курса стал Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В ходе посещения центра Главе государства были представлены ключевые проекты, отражающие стратегический курс Президента на построение технологичного, современного и конкурентоспособного Казахстана. Президент ознакомился с работой проектного офиса AI-Driven Government, решениями по внедрению искусственного интеллекта в городское управление Astana Smart City, а также с концепцией нового исследовательского AI Research University. Касым-Жомарт Токаев также дал официальный старт детскому центру креативных технологий TUMO Astana и ряду инициатив, направленных на развитие человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о ключевых направлениях работы центра. Alem.ai становится важным элементом реализации Года цифровизации и искусственного интеллекта и укрепляет позиции Казахстана как одного из технологических лидеров региона.

В Alem.ai выстроена единая логика развития ИИ-экосистемы: от раннего выявления и сопровождения талантов до запуска стартапов, научных исследований и масштабирования готовых решений. Центр способен ежегодно охватывать до 10 тысяч человек, обеспечивая при этом глубокое погружение в технологии для 5 тысяч школьников. Такой подход позволяет Казахстану не только отвечать на глобальный спрос на кадры, но и самостоятельно формировать интеллектуальный капитал нового поколения.

Трансформация знаний в реальный экономический ресурс происходит через акселерацию бизнеса: стратегия предусматривает ежегодный запуск до 100 инновационных стартапов. Таким образом, Alem.ai становится главной точкой сборки для разработчиков и предпринимателей со всего региона. Создавая инфраструктуру, где обучение неразрывно связано с практическим внедрением, Казахстан закрепляет за собой роль ведущего игрока на карте ИИ-инноваций, способного экспортировать высокотехнологичные решения.

В рамках визита состоялся официальный запуск проекта Astana Smart City — масштабной инициативы, реализуемой компанией Presight совместно с акиматом города Астаны. Генеральный директор Presight Томас Прамотедхам представил Главе государства архитектуру решения, ключевые компоненты которого уже успешно функционируют. Система включает в себя современный ситуационный центр, технологии интеллектуальной видеоаналитики и дата-центр, спроектированный специально для нужд мегаполиса. Дав официальный старт проекту, Президент подчеркнул его стратегическую значимость для цифровой трансформации столицы. Интеграция городских сервисов в единую AI-платформу позволяет обеспечивать управление в режиме реального времени, значительно повышая уровень общественной безопасности и эффективность городской инфраструктуры.

В рамках визита Глава государства принял участие в запуске образовательных инициатив. По поручению Президента в 2024 году на базе Astana Hub в Астане была создана школа искусственного интеллекта Tomorrow School, которая сегодня масштабируется по всей стране. В формате телемоста Касым-Жомарт Токаев дал старт сети Tomorrow School в 14 регионах страны.

Tomorrow School реализуется Alem.ai Foundation в экосистеме Astana Hub и центра Alem.ai на базе международной платформы 01 Edu. Обучение здесь полностью бесплатное и доступно всем гражданам старше 18 лет, включая тех, кто делает первые шаги в IT. Модель peer-to-peer, положенная в основу школы, формирует самостоятельность, командную ответственность и практические навыки, востребованные в цифровой экономике. На сегодняшний день подано 21 618 заявок, проведено 12 этапов отбора, а 418 студентов уже проходят основной курс обучения в Астане. Сегодня кампусы готовятся к запуску в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях, области Абай и городе Шымкенте. До конца года проект будет работать во всех регионах страны.

В ходе визита Президент также открыл Центр креативных технологий TUMO Astana. Он ориентирован на подростков от 12 до 18 лет и объединяет 11 направлений, от генеративного искусственного интеллекта и программирования до анимации, робототехники, 3D-моделирования, разработки игр, веб-разработки, кинопроизводства и цифровой музыки. Проект формирует поколение создателей, которые к моменту окончания школы уже будут иметь портфолио готовых цифровых продуктов. В центре Alem.ai уже начали обучение 1300 детей.

Логическим продолжением этой образовательной вертикали станет создание AI Research University. Концепцию университета представил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. Университет разместится на базе alem.ai, а студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub. Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.

В рамках мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил победителей национального конкурса в сфере искусственного интеллекта alem.ai battle. Конкурс объединил школьников, студентов, стартапы и исследователей со всего Казахстана, создав условия для последовательного развития AI-проектов — от прототипов до зрелых технологических решений. Всего поступило 827 заявок, в финал вышли 20 команд. Победители определены по четырем номинациям:

— AI Young Talents — проект SuGuard, система неинвазивного определения уровня глюкозы;

— AI Driving Power — Ustaz AI, решение для автоматизации работы учителя;

— AI Innovators — Robio, диагностическая перчатка на базе ИИ для раннего выявления изменений и определения параметров новообразований;

— AI Future Builders — стартап NCSpeech, сервис для сбора и формирования качественных данных для обучения ИИ-моделей.

Глава государства вручил награды победителям конкурса AI Governance Cup среди государственных органов по шести номинациям: «AI Азаматтарға Қызмет», «AI Экономика», «AI Әлеуметтік Саясат», «AI Қауіпсіздік», «AI Өңір» и «AI Квазисектор». Всего на конкурс подано порядка 200 заявок. Оценка проектов проводилась с участием международных экспертов в сфере искусственного интеллекта, включая Кай-Фу Ли и Питера Норвига. Инициатива формирует экосистему обмена лучшими практиками, стимулирует развитие команд и обеспечивает масштабирование успешных ИИ-решений на национальном уровне.

Отдельным событием стала демонстрация первого в Казахстане практического кейса криптоплатежа: впервые в стране была проведена официальная транзакция по оплате покупки криптовалютой с использованием платежной системы CryptoPay. Этот кейс реализован в рамках регуляторной песочницы Национального Банка Республики Казахстан и стал важным шагом в тестировании инновационных финансовых решений в контролируемой и безопасной среде.

В завершение визита Касым-Жомарт Токаев дал старт обратному отсчету до международного турнира «Игры будущего — Астана 2026» и подписал памятную табличку Alem.ai. Сам центр откроет свои двери для широкой публики уже 28 апреля 2026 года. Это пространство станет открытой площадкой, где каждый гражданин сможет увидеть, как инициативы Президента в сфере искусственного интеллекта и цифровизации воплощаются в реальную инфраструктуру, новые знания, современные сервисы и возможности для будущего Казахстана.

Alem.ai объединяет в одном пространстве общественную, образовательную, предпринимательскую, исследовательскую и государственную структуру.

1-этаж является общедоступным пространством и визитной карточкой Alem.ai. Он предназначен для знакомства широкой аудитории с искусственным интеллектом, экосистемой Astana Hub и возможностями развития в сфере технологий.

2-3 этажи — Центр креативных технологий TUMO Astana, образовательная площадка для школьников 12-18 лет, где будут преподаваться программирование, робототехника и другие креативные технологии.

4-этаж — первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта Tomorrow School.

5-этаж — пространство углубленной экспертизы и исследований. В мае 2026 г. запускаются два ключевых центра: Apple Training Center — официальный образовательный центр Apple, работающий по международным стандартам подготовки талантов. GameDev Center совместно с компанией Playrix — одним из мировых лидеров игровой индустрии. AI Research University — новый формат университета, полностью сфокусированный на исследованиях в области искусственного интеллекта.

6-этаж — AI-кампус, направленный на поддержку ИИ-стартапов, развитие передовых технологий и формирование предпринимательской экосистемы. Главный инструмент — акселератор Ai’preneurs. Это программа создана специально для AI-стартапов. С 2024 года проведены три потока, получено более 1400 заявок и запущено 35 ИИ-стартапов. Новый поток стартует в мае 2026 г.

7-этаж — научно-исследовательские лаборатории и офисы Big Tech компаний, где будут проводиться научные исследования и разрабатываться инновационные решения в сфере ИИ.

8-этаж — AI-Driven Government, ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами и принятия GovTech-решений.

