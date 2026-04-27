Мониторинг внедрения ИИ: как бизнес будет отчитываться о новых технологиях

Обсуждение проекта приказа продлится до 13 мая на портале «Открытые НПА».

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан разработало и вынесло на обсуждение проект приказа О внесении дополнений в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 19 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике информационно-коммуникационных технологий и связи и инструкций по их заполнению, передает Uchet.kz.

В рамках объявленного 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта предусматривается проведение общегосударственных статистических наблюдений в сфере искусственного интеллекта.

Введение этой формы позволит обеспечить сбор достоверных первичных статистических данных о применении технологий искусственного интеллекта по видам экономической деятельности и повысить качество аналитических материалов для разработки государственных программ и стратегических документов.