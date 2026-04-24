Лучшие HR-проекты 2025 года: итоги премии HR-бренд Центральная Азия

В условиях стремительных изменений и цифровой трансформации именно люди, инновации и технологии становятся ключевыми драйверами успеха компаний.

Сегодня HR-процессы все чаще опираются на данные, гибкие подходы и искусственный интеллект — от найма до развития талантов. «Премия HR-бренд Центральная Азия» показывает, как компании региона переосмысливают работу с персоналом, внедряя передовые решения и выстраивая сильный HR-бренд в новых условиях.

23 апреля 2026 года в Алматы прошла ежегодная церемония награждения победителей «Премии HR-бренд Центральная Азия», организованная компанией HeadHunter. В этом году за звание лучших HR-практик Центральной Азии боролось 69 проектов от 46 казахстанских, узбекистанских и кыргызстанских компаний. Эти цифры подтверждают рост интереса к HR-инициативам и стремление к совершенствованию в этой области. Победа в Премии HR-бренд — это не только признание коллег, но и возможность представить лучшие HR-практики профессиональному сообществу.

«Премия HR-бренд Центральная Азия» отражает ключевые изменения, которые сегодня происходят в HR. В эпоху развития AI-технологий и автоматизации осознанная работа с человеческим капиталом становится одной из ключевых задач HR-отрасли. По итогам 2025 года мы увидели сильные, зрелые и технологичные HR-проекты из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Компании все активнее используют искусственный интеллект и автоматизацию для повышения эффективности процессов, точности решений и устойчивости бизнеса, сохраняя при этом фокус на людях. Проекты номинантов показывают, как технологии усиливают роль HR, освобождая ресурсы для стратегических задач: развития талантов, культуры и вовлеченности. Человеческий капитал остается ключевой ценностью, а технологии становятся инструментом его раскрытия. Сегодня HR-бренд — это фактор конкурентоспособности и долгосрочного роста бизнеса. Компании, которые инвестируют в людей и инновации, формируют будущее рынка труда уже сейчас. Благодарим всех участников премии за вклад в развитие HR-сферы Центральной Азии. Ваши проекты задают стандарты и определяют будущее HR!», — говорит Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter Центральная Азия.

Сегодня HR-брендинг уже не просто эффективный инструмент, а стратегическая необходимость. Компании используют его для решения всех ключевых задач, связанных с людьми: для найма максимально подходящих кандидатов на рынке, повышения вовлеченности сотрудников и удержания лучших из них.

«За тринадцать лет „Премия HR-бренд Центральная Азия“ стала знаковым событием международного уровня, отражающим развитие HR-брендинга и его влияние на бизнес-среду региона. Цель премии остается неизменной — развитие профессионального сообщества, популяризация передовых практик и стимулирование рынка к новым достижениям. Год за годом мы видим не только рост числа участников, но и повышение уровня их проектов. Современные HR-инициативы демонстрируют высокую эффективность, креативность и адаптивность, помогая компаниям оставаться конкурентоспособными в условиях стремительных изменений. Будущее HR — за синтезом технологических инноваций и развитием потенциала человека. Благодаря всем участникам мы видим вклад в развитие отрасли и стремимся делать HR-сферу Центральной Азии сильнее и прогрессивнее», — говорит Нина Осовицкая, руководитель центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов, HeadHunter.

Победители Премии HR-бренд Центральная Азия 2025:

Номинация «Мир»:

— Победитель 1-й степени: АО «Народный Банк Казахстана». Проект: «Skill-based культура и развитие компетенций с применением ИИ».

— Победитель 2-й степени: BI GROUP. Проект: «Buildex Training Center».

— Победитель 3-й степени: EFES Kazakhstan. Проект: «Экосистема для развития молодых талантов».

Номинация «Социальный проект»:

— Победитель 1-й степени: АО «Click». Проект: «Цифровое будущее с человеческим лицом: ESG проекты компании Click».

Номинация «Регион»:

— Победитель 1-й степени: АО «ANOR BANK». Проект: «Цифровая трансформация — это путь, который начинается с каждого из нас».

— Победитель 2-й степени: АО «KMF Банк». Проект: «AI-наставник AiДана: адаптивное цифровое сопровождение сотрудников».

— Победитель 3-й степени: АО «Click». Проект: «Click Jamoa: Made Inside. Made in Uzbekistan».

Номинация «Страна»:

— Победитель 1-й степени: АКБ «TBC BANK». Проект: «TBC Digital Academy».

— Победитель 2-й степени: АО «Народный Банк Казахстана». Проект: «Предиктивная модель выгорания».

— Победитель 3-й степени: Кондитерский Дом Safia. Проект: «Крылья коммуникации. Прозрачный путь адаптации».

Собственная номинация HeadHunter:

— Победитель: PepsiCo Central Asia. Проект: «Запуск первой производственной площадки Lay’s в Центральной Азии».

HeadHunter поздравляет всех номинантов и победителей Премии HR-бренд Центральная Азия 2025 и благодарит за вклад в развитие HR-сферы региона. Каждый представленный проект уже стал ориентиром для профессионального сообщества и подтверждает высокий уровень развития HR в Центральной Азии.

