Казахстан и Международный союз электросвязи укрепляют цифровое партнерство

Томас Ламанаускас высоко оценил достижения Казахстана в области правительственных технологий GovTech.

В рамках подготовки к Полномочной конференции Международного союза электросвязи 2026 года (PP–26) в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК состоялась встреча вице-министра МИИЦР Досжана Мусалиева с заместителем генерального секретаря МСЭ Томасом Ламанаускасом. Стороны обсудили реализацию инициатив в рамках объявленного Президентом Казахстана 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Вице–министр представил ключевые достижения страны, в том числе запуск национального суперкомпьютера и принятие Цифрового кодекса. В части развития цифровой инфраструктуры он представил проекты по увеличению пропускной способности международных стыков, проект по прокладке ВОЛС по дну Каспийского моря, создание «Долины ЦОДов», а также доведение высокоскоростного интернета до каждого села в рамках масштабной цифровой трансформации (до конца 2027 года к сети интернет будет подключено более 3000 сел).

Томас Ламанаускас высоко оценил достижения Казахстана в области правительственных технологий GovTech и инклюзивного искусственного интеллекта, подчеркнув актуальность казахстанского опыта для государств-членов МСЭ в преодолении цифрового разрыва. На встрече также была подчеркнута активная роль Казахстана в деятельности МСЭ.

Досжан Мусалиев подтвердил намерение Казахстана продолжить работу в ключевых выборных органах организации на период 2027–2030 гг.: «Наше присутствие в Совете и РРК МСЭ — это стратегическая необходимость для защиты интересов региона и продвижения инклюзивного цифрового будущего».

Стороны завершили встречу обсуждением дальнейших шагов в рамках Полномочной конференции, запланированной на ноябрь 2026 года.

