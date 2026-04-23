Единую систему таможенного транзита внедряют в ЕАЭС

Мажилис Казахстана ратифицировал Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон.

Документ был подписан 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Формирование единой системы позволит обеспечить благоприятные условия для перевозок товаров через таможенные границы, отметили в мажилисе. Система предусматривает применение единой транзитной декларации в электронном формате, а также использование единого порядка обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, передает Sputnik.

Для отслеживания перевозок на всем пути следования товаров будут применяться навигационные пломбы. Кроме этого, будет взаимное признание решений таможенных органов и результатов таможенного контроля.

Внедрение системы позволит стандартизировать и упростить таможенные процедуры, сократить временные и финансовые издержки бизнеса при транзите, ускорить обмен информацией, повысить безопасность и оперативность поставок. Также это должно обеспечить предсказуемость процедур для участников международной торговли.