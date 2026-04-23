Следите за новостями

Цифра дня

8 из 10 транзакций в 2025 г. совершено с использованием QR-кода, интернет и мобильного банкинга

    Ветропарк на 500 мегаватт построят Казахстан и Китай

    Проект ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области реализуют в рамках межправительственного соглашения.

    23 апреля 2026 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    На полях регионального экологического саммита состоялось подписание соглашения об инвестициях по строительству ВЭС на 500 МВт между Министерством энергетики РК и компанией Karaganda Wind Power. Проект ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области реализуют в рамках межправительственного соглашения, он является частью масштабной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане, отметили в Минэнерго, передает Sputnik.

    В проект инвестируют $645 млн. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,6 млрд киловатт-часов «зеленой» электроэнергии. Благодаря реализации проекта ожидается ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.