Ветропарк на 500 мегаватт построят Казахстан и Китай

Проект ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области реализуют в рамках межправительственного соглашения.

На полях регионального экологического саммита состоялось подписание соглашения об инвестициях по строительству ВЭС на 500 МВт между Министерством энергетики РК и компанией Karaganda Wind Power. Проект ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области реализуют в рамках межправительственного соглашения, он является частью масштабной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане, отметили в Минэнерго, передает Sputnik.

В проект инвестируют $645 млн. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,6 млрд киловатт-часов «зеленой» электроэнергии. Благодаря реализации проекта ожидается ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн.

