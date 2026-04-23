Комитет по правам интеллектуальной собственности и LG объединились против контрафакта на маркетплейсах

В рамках подписанного меморандума предусмотрены обмен информацией и взаимодействие в пределах компетенций сторон.

LG Electronics Almaty Kazakhstan и Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на усиление взаимодействия в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях противодействия незаконному использованию зарегистрированных товарных знаков и распространению контрафактной (фейковой) продукции, в том числе в онлайн-среде и на электронных торговых площадках, передает Zakon.kz.

В условиях роста объемов неоригинальной продукции на электронных торговых площадках стороны договорились о консолидации усилий, направленных на снижение оборота нелегальных товаров под торговой маркой LG на территории Республики Казахстан. В рамках подписанного меморандума предусмотрены обмен информацией и взаимодействие в пределах компетенций сторон, а также развитие коммуникации с электронными торговыми платформами с целью формирования эффективных и прозрачных механизмов защиты прав правообладателей и повышения информированности потребителей.

Чтобы снизить риск покупки поддельной или неофициальной техники, LG и Комитет по правам интеллектуальной собственности рекомендуют приобретать продукцию только через проверенные каналы: официальный интернет-магазин LG (LG.kz), а также в авторизованных розничных сетях — Evrika, Мечта.kz, Sulpak и Technodom. При покупке на маркетплейсах, включая Kaspi.kz, следует выбирать указанные официальные магазины.

Меморандум носит нефинансовый характер и направлен на развитие партнерского взаимодействия, повышение осведомленности потребителей и формирование устойчивых механизмов борьбы с контрафактной продукцией. Документ вступает в силу с момента подписания и заключен сроком на пять лет с возможностью последующего продления.

Подписание меморандума отражает общую приверженность сторон принципам добросовестной конкуренции, защиты прав интеллектуальной собственности и создания благоприятной и безопасной среды для потребителей на рынке электроники в Казахстане.