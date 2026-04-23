Эксперты обсудили роль постквантовой криптографии в защите цифровых систем

В Астане прошел экспертный круглый стол, посвященный одной из самых актуальных тем в сфере кибербезопасности - развитию постквантовой криптографии.

Постквантовая криптография — это способы шифрования, которые должны оставаться надежными даже с появлением квантовых компьютеров. Сейчас многие системы защиты данных построены на алгоритмах, которые обычным компьютерам очень трудно взломать. Но квантовые компьютеры в будущем могут сделать это намного быстрее. Поэтому постквантовая криптография — это новый уровень защиты, рассчитанный именно на такую угрозу.

Мероприятие объединило ведущих ученых, представителей Комитета по информационной безопасности министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, экспертов по безопасности госорганов и лидеров ІТ-индустрии. Участники обсудили устойчивость национальных стандартов шифрования к новым видам киберугроз и долгосрочную защиту государственных информационных систем.

В своем приветственном слове представители министерства подчеркнули, что необходимость перехода на постквантовую криптографию обусловлена развитием квантовых технологий и в мире пока только формируется масштабная практика внедрения квантовых решений, Казахстану важно действовать проактивно. Создание национальных алгоритмов защиты неразрывно связано с развитием вычислительных мощностей страны. Наличие собственного суперкомпьютера позволит не только проводить сложнейшие расчеты для тестирования постквантовых стандартов, но и обеспечит безопасную обработку больших данных на государственном уровне.

Ключевыми задачами на текущем этапе являются оценка готовности инфраструктуры к переходу на новые алгоритмы и консолидация усилий науки, государства и бизнеса. Это позволит предотвратить риски «отложенной расшифровки», при которых зашифрованные сегодня данные могут быть перехвачены для взлома в будущем.

Своим видением в ходе дискуссии поделились ведущие эксперты: директор Института цифровых наук ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Шахмаран Сеилов и директор Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий Медеу Абишев представили научный взгляд на проблему. Отраслевую экспертизу обеспечили представители Комитета науки МНВО, Службы правительственной связи КНБ, АО «НИТ», а также технологические партнеры из Palo Alto Networks, «Гамма Технологии», «Цифровой поток — Инновации» и «AK Kamal Security».

Эксперты обозначили необходимость создания профильной рабочей группы для выработки конкретных технологических шагов. Итогом встречи стало решение о поэтапном тестировании постквантовых решений для укрепления цифрового суверенитета страны и надежной защиты данных граждан.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.