Цифровизация налогового администрирования: новый этап и сервисная модель

Комитет государственных доходов перешел на новую цифровую архитектуру, заменив 12 устаревших систем на 5 современных интегрированных платформ.

Эта трансформация совпала с введением нового Налогового кодекса, став важным этапом развития госорганов. Доля электронных госуслуг уже достигла 99%, а 99,8% налоговой отчетности представляется онлайн. Ключевой системой стала ИСНА, объединившая семь разрозненных баз. Ее внедрение позволило сократить операционный день с 18 до 3 часов, ускорить онлайн-платежи до 1 минуты и автоматизировать снятие арестов со счетов, передает Uchet.kz.

Система сопровождает весь жизненный цикл бизнеса — от регистрации до закрытия. На сегодняшний день в КНП ИСНА реализовано большинство форм отчетности (22 из 28), включая ФНО 300.00. С начала 2026 года через систему и приложения банков принято более 3,3 млн деклараций.

Платформа Big Data ИС SDF позволила создать Цифровой профиль налогоплательщика и внедрить механизм «Цифровой НДС» на базе цифрового тенге. В системе уже реализовано предзаполнение деклараций по НДС, а также тестируется ИИ чат-бот для консультирования граждан. В ИС ЭСФ внедрены функции извещений о зачете НДС, подтверждения исправленных счетов и выписки документов за нерезидентов. По предложениям бизнеса разрешена выписка дополнительных ЭСФ без подтверждения предыдущих и работа филиалов за головные организации.

Главной целью КГД остается переход к сервисной модели, где акцент смещается с контроля на предупреждение. В планах:

— внедрение ИИ-агентов для разъяснения законодательства;

— предзаполнение форм 910.00 и 200.00;

— автоматический возврат госпошлин;

— push-уведомления о рисках превышения оборотов.

Цифровизация продолжается как непрерывный процесс создания комфортных условий для предпринимателей.