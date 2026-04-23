Маркетплейсы передают данные в налоговые органы

О продажах на маркетплейсах, что это значит для граждан и бизнеса и как передают данные в налоговые органы, рассказали в КГД МФ РК.

В Казахстане усиливается контроль за сферой электронной торговли. Согласно Налоговому кодексу, владельцы интернет-площадок (маркетплейсов) обязаны ежемесячно не позднее 5 числа передавать в органы государственных доходов сведения о проданных товарах, оказанных услугах, а также о выплатах физическим лицам (резидентам Казахстана). Эта норма закреплена в Правилах, утвержденных приказом Министерства финансов от 21 октября 2025 года № 614, Uchet.kz.

23 маркетплейса уже предоставили необходимые данные в органы государственных доходов. В их числе — информация о продавцах, о реализованных товарах и услугах, о произведенных выплатах. Передача таких сведений позволяет повысить прозрачность онлайн-торговли, сократить теневой оборот, обеспечить полноту поступления налогов в бюджет.

После того, как налогоплательщики сдадут налоговую отчетность, органы государственных доходов проведут камеральный контроль, сопоставят данные маркетплейсов с декларациями. Если будут выявлены расхождения, налогоплательщику направят уведомление с требованием устранить нарушения.

Новые меры направлены на создание честных и равных условий для всех участников электронной торговли и повышение доверия к онлайн-рынку.