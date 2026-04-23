Цифровизация перевозок: для грузов свыше 3,5 тонны вводится обязательная регистрация документов в ЕСУТД

Инициатива направлена на упрощение процессов оформления, снижение объема бумажного документооборота и обеспечение удобного доступа к документам в электронном формате.

Министерство транспорта РК сообщает, что с 1 июня 2026 года вводится обязательная регистрация путевых листов и товарно-транспортных накладных в Единой системе управления транспортными документами. Требование распространяется на участников рынка, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки транспортными средствами массой свыше 3,5 тонны. Для таких перевозок все путевые листы и товарно-транспортные накладные должны быть зарегистрированы в системе.

Указанная норма была внесена в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546 в 2020 году. В дальнейшем для создания благоприятных условий для бизнеса и проведения технических доработок системы ее применение носило необязательный характер.