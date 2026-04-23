24 млн товаров зарегистрировано в Национальном каталоге товаров

Национальный каталог товаров — это не разовая мера контроля, а часть новой архитектуры торговли в Казахстане, где ключевую роль играют достоверные и сопоставимые данные.

Сегодня торговля трансформируется в систему, объединяющую производство, логистику и потребителя. При этом, несмотря на глобальные ограничения, мировая торговля сохраняет устойчивость и, по прогнозам, будет расти в среднем на 3% ежегодно в 2026–2029 годах. В этих условиях внедрение НКТ приобретает особую актуальность. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

Национальный каталог товаров внедрен в Казахстане с января 2026 года. Как пояснил спикер, ранее в различных системах использовались разрозненные справочники, из-за чего один и тот же товар мог иметь разные наименования. Такая несогласованность приводила к дублированию данных, ошибкам и затрудняла прослеживаемость. Национальный каталог товаров призван решить эту проблему: он объединяет информацию в единой системе, обеспечивая ее сопоставимость и достоверность. Это упрощает работу бизнеса и повышает прозрачность рынка.

«НКТ — это „цифровой паспорт“, единая цифровая база товара. Он активно развивается. В настоящее время в каталоге зарегистрировано около 24 млн товаров. Из них около 11 млн классифицированы по общему классификатору товаров, работ и услуг. Каждый день добавляется примерно 100 тыс. новых товаров. Всего в системе зарегистрировано более 41 тыс. субъектов торговли», — сообщил Асет Нусупов.