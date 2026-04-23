К 2028 году на дорогах установят 126 автоматизированных станций измерения

Сохранение инфраструктуры республиканских автодорог, а также обеспечение их безопасной и долгосрочной эксплуатации одни из ключевых задач развития транспортной отрасли.

В целях усиления системы контроля на республиканских дорогах установлено 46 автоматизированных станций измерения. Из них 24 были введены в эксплуатацию в 2025 году. Таким образом, за последний год их количество увеличилось вдвое. Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, системы автоматизированных станций измерения автоматически фиксируют вес транспортных средств, их габариты, государственные регистрационные номера, марку, а также расстояние между осями.

Собранные данные оперативно направляются в уполномоченные государственные органы, после чего принимаются соответствующие меры в соответствии с законодательством.

«В настоящее время предусмотрено дальнейшее совершенствование данной системы контроля. До 2028 года планируется довести количество автоматизированных станций измерения до 126 единиц. Эти меры позволят обеспечить сохранность автомобильных дорог и будут способствовать эффективному использованию бюджетных средств», — отметил Иманашев.

Согласно изменениям, внесенным в правила дорожного движения РК, с конца 2024 года на республиканских автодорогах внедряется контроль среднего скоростного режима. На сегодняшний день видеокамеры, установленные на арках на 8 платных участках, фиксируют среднюю скорость движения. Они регистрируют факты правонарушений и передают данные в соответствующие государственные органы. Благодаря проводимым мерам количество дорожно-транспортных происшествий на республиканских автодорогах снизилось на 20%. До конца 2026 года планируется установить системы контроля скорости еще на 16 платных участках.

Национальная компания продолжает поэтапно внедрять инновационные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Одним из ключевых направлений является установка лазерных систем визуального ориентирования на платных автомобильных дорогах. Данные работы уже реализованы на 22 участках дорог республиканского значения, включая направления Астана — Щучинск, Алматы — Хоргос, Шымкент — Тараз, Уральск — граница Российской Федерации, а также другие стратегически важные коридоры. Лазерные установки проецируют в поле зрения водителя четкие световые линии, формируя визуальные ориентиры на дороге. Это позволяет своевременно корректировать скорость и направление движения, снижает риск засыпания за рулем на длительных и однообразных участках, повышает концентрацию водителя и улучшает восприятие дорожной обстановки.