Цифровизация не должна создавать барьеры для бизнеса. Важно соблюдать баланс между контролем и удобством для бизнеса. Поэтому цифровой паспорт товаров постепенно подключается к операциям, не блокируя работу компаний. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.

Кроме того, предусмотрен механизм XTIN. По словам вице-министра, если постоянный NTIN- код еще не присвоен, временно может присваиваться XTIN-код.

«Также мы сократили требования. В настоящее время для регистрации товара можно заполнить семь граф без наличия ЭЦП. Кроме того, подписан меморандум с министерством финансов и НПП „Атамекен“, где для импортеров и отечественных производителей мы установили сроки до 1 марта текущего года, а для торговых сетей — до 1 апреля. Эти сроки уже наступили. А для малого и среднего бизнеса, магазинов у дома — срок до 1 июля. Мы считаем, что внедряемые цифровые решения позволят к 1 июля всем подготовиться. Уже в этом году планируем ввод в промышленную эксплуатацию. Таким образом, мы не просто контролируем, а строим систему, удобную для бизнеса, чтобы данные о товарах были достоверными и сразу применимыми», — отметил Асет Нусупов.

Спикер отметил, что проводились встречи с представителями разных отраслей. Отдельно проработаны вопросы по товарам в отраслях промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, добывающего сектора, а также торговых сетей. Проводились отдельные встречи с импортерами. Также ведется активная информационная работа.

«Поступают вопросы о том, нужно ли вообще применять Национальный каталог товаров. С 1 января он вступил в силу, поэтому его применение является обязательным для всех. Однако в каждой сфере есть свои особенности. Также задаются вопросы о том, считается ли продукция конкретного производителя или импортера товаром, как регистрировать уникальные изделия, если они не являются серийными. Для выработки консолидированных ответов на множество поступающих вопросов была сформирована соответствующая рабочая группа. В нее вошли представители отраслевых государственных органов, операторы Национального каталога, представители Национальной палаты предпринимателей „Атамекен“, предприниматели и отраслевые ассоциации. На сегодняшний день уже проведено два заседания», — сказал вице-министр.

Ведомство рассмотрело поступившие запросы и приняло решение по шести направлениям: общепит, энергоресурсы, изделия ручной работы, полиграфия, жилищный фонд, а также товары, не подлежащие регистрации. Для таких видов товаров будет создана базовая карточка.

«В целом применяются два подхода: по одним товарным позициям мы даем время для дополнительного обсуждения, по другим — формируем базовые карточки товаров. Также определены товарные группы, которые предлагается временно не регистрировать в каталоге. Это товары для оперативно-служебной деятельности, военная продукция, транзитные товары, товары для дипломатических миссий и выставок, а также гуманитарная помощь. Таким образом, мы выстраиваем системный и конструктивный диалог с бизнесом. Для нас это залог успешного функционирования системы. При этом мы не останавливаемся на достигнутом: продолжаем совершенствовать систему за счет технических доработок и интеграции с другими информационными системами. Например, система технического регулирования уже интегрирована с Национальным каталогом товаров. Ожидаем, что это позволит потребителям проверять продукцию на соответствие требованиям качества — будет доступна информация о номере, сроке действия и органе, выдавшем разрешительные документы. В целом это должно оказать положительное влияние на защиту прав потребителей», — добавил спикер.

Также в тестовом режиме запущен Telegram-бот, который отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы.

«Мы собираем обратную связь. Также мы добавили массовую загрузку заявок. Есть определенные компании, у которых номенклатура очень широка — до десятков тысяч товарных позиций. Поэтому для упрощения, чтобы в ручном режиме не забивали каждую карточку, они могут с помощью открытых API передавать ее в автоматическом режиме. Внесли коррективы в графу с единицами измерения. То есть, нет теперь жесткой привязки, а есть автозаполнение», — пояснил Асет Нусупов.

Как отметил спикер, для участников внешнеэкономической деятельности добавлена возможность загрузки кодов ТН ВЭД через Excel. Система переведена на английский язык для удобства иностранных пользователей и импортеров.