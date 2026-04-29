Dahua Technology открывает учебный центр в Almaty Polytechnic College

Студенты смогут работать с реальными кейсами и решениями, востребованными на рынке, что существенно повысит их конкурентоспособность и уровень профессиональной подготовки.

27 марта в Almaty Polytechnic College состоялось официальное открытие Учебного центра Dahua Technology. Это событие стало важным шагом в укреплении интеграции образования и производства, а также в поддержке развития специалистов в области цифровых и интеллектуальных технологий в Казахстане. В торжественной церемонии приняли участие представители Генерального консульства КНР в Алматы, а также индустриальные партнеры: SANY, Чжэцзянский колледж технологий безопасности (Zhejiang Security Technology College) и Almighty-Technology. Все присутствующие стали свидетелями запуска этой значимой инициативы.

Создание учебного центра знаменует собой важнейший этап для компании Dahua в углублении интеграции производства и образования в Казахстане, а также в содействии подготовке специалистов в области смарт-технологий.

Являясь ключевым драйвером системы профессионального образования Казахстана, НАО «Talap» в последние годы активно внедряет передовые международные технологии и образовательные ресурсы для поддержки подготовки высококвалифицированных кадров. По итогам длительных обсуждений и переговоров, «Talap» приняло решение установить стратегическое партнерство с Dahua. В качестве первой пилотной площадки для совместного создания учебного центра Dahua был выбран Almaty Polytechnic College — престижное учебное заведение с богатой историей и значительным влиянием в образовательной сфере.

Учебный центр оснащен полным спектром интеллектуального оборудования от Dahua, охватывающим продукты и решения в таких областях, как видеонаблюдение, контроль доступа, системы передачи данных и пожарная сигнализация. Эти мощности позволяют имитировать реальные сценарии применения, обеспечивая студентам интегрированную среду обучения, сочетающую теорию и практику.

Образовательный процесс поддерживается интерактивными досками, которые обеспечивают цифровой формат обучения. В работе будут использоваться интеллектуальные IP-камеры серий WizMind и WizSense, а также технология WizColor, которая позволяет камерам без труда получать высококачественные изображения с яркими цветами в ночное время, гарантируя сохранение мелких деталей и минимизируя размытие при движении.

В будущем Dahua также окажет содействие преподавательскому составу колледжа в прохождении профессиональной подготовки, чтобы качество обучения соответствовало самым современным отраслевым стандартам.

«Открытие учебного центра Dahua Technology — это значимый шаг в развитии практико-ориентированного образования и подготовке высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Сотрудничество с международной компанией Dahua Technology открывает для нашего колледжа новые горизонты: это не только доступ к современным технологиям и оборудованию, но и возможность выстроить эффективную модель взаимодействия с индустриальными партнерами. Студенты смогут работать с реальными кейсами и решениями, востребованными на рынке, что существенно повысит их конкурентоспособность и уровень профессиональной подготовки. Мы уверены, что данный центр станет площадкой для формирования новых компетенций в области интеллектуальных систем и будет способствовать развитию цифровых талантов в Казахстане», — высказался Директор Almaty Polytechnic College.

«Профессиональное образование служит жизненно важным мостом, соединяющим технологические инновации и социальное развитие. Мы рады сотрудничать с НАО „Talap“ и ALMATY POLYTECHNIC COLLEGE, чтобы превратить технологический опыт Dahua в образовательные ресурсы. Это не только расширяет возможности молодежи, но и готовит кадры для устойчивого роста Dahua на местном рынке», — подчеркнул директор представительства Dahua в Казахстане.

С открытием Учебного центра Dahua компания продолжит углублять сотрудничество со странами Центральной Азии в сферах образования, технологий и промышленности, выполняя свою корпоративную социальную ответственность и внося вклад в построение более интеллектуального, безопасного и устойчивого общества будущего.

Dahua Technology — ведущий мировой поставщик видеоцентричных решений и услуг в области AIoT. Стремясь к созданию «умного» общества и повышению качества жизни, компания внедряет свои продукты, решения и услуги более чем в 180 странах и регионах. Деятельность Dahua охватывает транспорт, производство, образование, розничную торговлю, банковский и финансовый сектор, энергетику, защиту окружающей среды и многие другие отрасли. В компании работает более 23 000 сотрудников, при этом свыше 50% штата составляют специалисты в области НИОКР (R& D). Фокусируясь на технологических инновациях, Dahua создала пять крупных научно-исследовательских институтов, а ежегодные инвестиции в разработки составляют около 10% от выручки от продаж. Опираясь на глубокую экспертизу и стратегию развития AIoT, компания продолжает осваивать новые направления и расширять свои инновационные бизнес-подразделения, такие как iRAYPLE, Pixfra, Waythcan, Wisualarm и др.

