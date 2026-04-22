Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил alem.ai

Визит стал важным шагом в укреплении технологического сотрудничества между странами и подчеркнул растущую роль Казахстана как регионального центра развития искусственного интеллекта и инноваций.

В рамках государственного визита в Казахстан Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, где ознакомился с ключевыми цифровыми инициативами и достижениями страны в сфере искусственного интеллекта и инноваций.

В ходе посещения заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев представил ключевые направления цифрового развития страны, включая достижения в сфере GovTech, развитие экосистемы ИИ, запуск национальных инициатив по подготовке кадров и внедрению AI-решений.

Гостям продемонстрировали ключевые пространства центра. Знакомство с искусственным интеллектом началось в Музее Сингулярности, где представлена эволюция AI — от философских идей XVII века до современных нейросетей и генеративных моделей. В AI Cinema с 180° проекцией почетные гости ознакомились с контентом, созданным на платформе первого казахстанского технологического юникорна Higgsfield AI.

Монгольской делегации также показали проекты участников Astana Hub:

— Blink — B2B AI-интеллект для организаций, который разворачивается на закрытой инфраструктуре (on-premise) и работает как единый «мозг» компании.

— Armeta — AI‑платформа, которая «считывает» инженерные чертежи и P& ID из PDF и автоматически превращает их в структурированные данные для расчетов, закупок и управления проектом, сильно экономя время инженеров и снижая ошибки и перерасход материалов.

— AMAN — экосистема цифровой и физической безопасности для детей и взрослых.

Отдельным блоком были представлены ключевые направления деятельности международного инновационного кластера Astana Hub. Генеральный директор кластера Магжан Мадиев рассказал о формировании экосистемы для поддержки технологических предпринимателей и создании условий для роста и выхода стартапов на глобальные рынки.

Также, в рамках визита делегации компания Presight представила проект Astana Smart City — масштабную инициативу по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения. Проект объединяет ключевые городские системы в единую AI-платформу, обеспечивая управление в режиме реального времени и повышение эффективности городских сервисов. Astana Smart City демонстрирует практическое применение искусственного интеллекта на уровне города и служит примером перехода от отдельных цифровых решений к комплексной модели «умного» и устойчивого развития.

