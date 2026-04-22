Астанада ЖИ камералары көлік жүргізудегі қауіпсіздік белдіктері мен телефондарды анықтайды
Елордада қалалық басқарудың интеллектуалды жүйесін дамыту жалғасуда.
Мемлекет басшысының цифрландыру және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде, Astana Smart City жобасына жол жүрісі қағидаларын бұзудың жаңа түрлерін тіркеуге арналған AI-бейнеаналитиканың кеңейтілген функционалы енгізілуде.
Жаңа алгоритмдер жол қозғалысы ережелерін бұзудың кең ауқымын автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Олардың ішінде жүргізушінің көлік жүргізу кезінде телефон қолдануы, қауіпсіздік белдігін тақпауы және жол қауіпсіздігіне әсер ету сияқты жағдайлар қарастырылған. Қазіргі уақытта жүйе тестілік режимде жұмыс істейді. Шешімдер компьютерлік көру және машиналық оқыту технологияларына негізделген, бұл талдаудың дәлдігін және жеделдігін қамтамасыз етеді.
Жаңа AI-камералар жекелеген құқықбұзушылықтарды тіркеумен ғана шектелмейді. Олар қалалық және мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктірілген бірыңғай цифрлық платформаның құрамына кіреді. Бұл жолдағы жағдайды кешенді түрде бағалауға және көлік ағындарын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.
Жоба аясында Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі. Жүйе қажетті сертификаттау рәсімдерінен өтіп, кезең-кезеңімен енгізілуде.
Аталған шешімдер жол-көлік оқиғаларын азайтуға, жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін арттыруға және қала тұрғындары үшін қауіпсіз әрі қолайлы орта қалыптастыруға бағытталған.