Камеры с ИИ выявляют непристегнутые ремни и телефоны во время вождения в Астане

В столице продолжается развитие интеллектуальной системы городского управления.

В рамках реализации поручения Главы государства по цифровизации и обеспечению общественной безопасности в проекте Astana Smart City внедряется расширенный функционал AI-видеоаналитики для фиксации новых видов нарушений правил дорожного движения.

Новые алгоритмы позволяют в автоматическом режиме выявлять более широкий спектр нарушений, включая использование мобильных устройств за рулем, непристегнутые ремни безопасности, а также иные факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. На данный момент нарушения фиксируются в тестовом режиме. Решения основаны на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения, обеспечивая высокую точность анализа и оперативность реагирования.

В отличие от традиционных систем, новые AI-камеры не ограничиваются фиксацией отдельных правонарушений, а являются частью единой цифровой платформы, интегрированной с городскими и государственными информационными системами. Это позволяет формировать комплексное представление о дорожной ситуации и повышать эффективность управления транспортными потоками.

Особое внимание в рамках проекта уделяется соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области информационной безопасности. Система проходит необходимые процедуры сертификации и внедряется поэтапно.

Реализация данных решений направлена на снижение аварийности, повышение дисциплины участников дорожного движения и создание более комфортной городской среды для жителей.

