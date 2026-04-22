Цифровизация энергосектора: ожидается снижение аварийности до 25% в осенне-зимний период

Внедрение цифрового сервиса сократит общий срок мониторинга готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней.

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс рассказал о реализуемых проектах по цифровизации отрасли. В прошлом году запущен отраслевой сервис мониторинга готовности и прохождения осенне-зимнего периода. Сервис обеспечивает полный учет и контроль активов, онлайн-мониторинг объектов и планирование ремонта в единой цифровой среде. Спикер также отметил, что в системе созданы цифровые реестры всех объектов, узлов и оборудования. Сервис в реальном времени получает данные о режимах работы объектов генерации.

«Следующий этап — массовый уход от бумажных журналов дефектов к цифровым реестрам. Загрузка верифицированных данных об активах, постоянный мониторинг соблюдения сроков ремонтов и совершенствование работы сервиса позволят повысить качество контроля. Ожидается, что внедрение цифрового сервиса сократит общий срок мониторинга готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней, а риск аварийности в этот период снизится до 25%», — сказал вице-министр.

Еще один проект — онлайн-мониторинг в энергетическом секторе. В частности, проведена интеграция с системой АО «KEGOC» для автоматического сбора данных с субъектов в режиме, приближенном к реальному времени.

«Таким образом, будет обеспечен переход к централизованному онлайн-мониторингу состояния энергетического сектора с использованием данных коммерческого учета электроэнергии. В будущем данная система будет работать с элементами искусственного интеллекта», — отметил Бакытжан Ильяс.

В этом году также запущен в эксплуатацию цифровой сервис подачи и рассмотрения заявок на утверждение предельных тарифов станций. Сервис исключает бумажный документооборот, повышает прозрачность и управляемость процедур, сокращает сроки и операционные издержки. На текущем этапе охвачены 63 субъекта, 83 объекта генерации, подано более 15 тыс. документов.

«Что касается внедрения автоматизированной системы учета электроэнергии, мы отмечаем слабый охват в сетях низкого и среднего напряжения. В этой связи планируется увеличение доли охвата интеллектуальными системами учета электрической энергии. В рамках Нацпроекта в течение четырех лет планируется дооснащение 4 млн „умными“ приборами учета в 27 субъектах электроснабжения. Ожидаемый эффект оценивается в 57 млрд тенге за счет сокращения нормативных потерь электроэнергии», — сказал вице-министр.

Кроме того, в рамках Нацпроекта планируется повсеместное внедрение автоматизированного учета тепловой энергии. Объекты теплоснабжения и крупные потребители уже оснащены, однако ключевой разрыв — в магистральных и распределительных тепловых сетях. Заявленная потребность по 52 субъектам — ориентировочно более 30 тыс. «умных» приборов учета тепловой энергии. Согласно международной практике, комплексный учет позволит сэкономить до 15% тепловой энергии.

