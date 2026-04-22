Цифровой контроль нефтепродуктов внедряют в Казахстане

Министерство энергетики РК ведет системную работу по созданию полного цифрового контура оборота нефтепродуктов.

Ключевым элементом этого процесса является оснащение нефтебаз контрольными приборами учета. На сегодня в системе Oil Track зарегистрировано 325 нефтебаз, из которых 146 уже передают данные в режиме реального времени оператору — АО «Информационно-учетный центр». При этом все нефтеперерабатывающие заводы, включая мини-НПЗ, полностью оснащены контрольными приборами учета. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс.

По словам вице-министра, полное оснащение нефтебаз приборами учета позволит сделать движение нефтепродуктов полностью прозрачным и исключить неучтенные объемы ГСМ. Подключение нефтебаз и обновление данных об их оснащении контролируется ежедневно.

Министерством энергетики с 2025 года проводится работа по автоматизации учета сырого и товарного газа в рамках Информационной системы учета нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа).

По информации спикера, к системе подключено 12 из 86 нефтегазодобывающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи и оборота нефти и газа. Таким образом, на текущем этапе оцифровано более 58% объема добычи попутного и природного газа от общего объема по Казахстану.

Бакытжан Ильяс рассказал и о цифровом сервисе ежемесячного распределения нефти.

«В 2025 году введен в эксплуатацию цифровой сервис ежемесячного распределения нефти. Сервис направлен на автоматизацию и полную оцифровку процесса распределения нефти между нефтедобывающими организациями, нефтеперерабатывающими заводами и транспортными компаниями в соответствии с утвержденными правилами. В результате внедрения системы значительно сокращено время подготовки и утверждения графиков распределения нефти — в среднем на 80%. На сегодняшний день к системе подключено 95 компаний, обработано более 2,5 тыс. заявок, что позволило исключить ручную работу, повысить прозрачность процедур и обеспечить достоверность данных в режиме реального времени», — проинформировал вице-министр ведомства.

Также в 2024 году Министерством энергетики РК реализован цифровой сервис формирования и утверждения плана поставок сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж. Указанный сервис является отраслевым цифровым инструментом министерства энергетики и направлен на автоматизацию процедуры согласования объемов поставок СНГ до местных исполнительных органов, обеспечивая прозрачность процессов и контроль исполнения обязательств между поставщиками и потребителями. В результате цифровизации данного процесса к системе подключено 84 компании. На сегодня, как отметил спикер, масштабирование проекта проходит в 19 регионах. А до конца года сервис будет уже введен по всей стране.

