Страны ЕАЭС делают ставку на ИИ при цифровизации статистики

Страны ЕАЭС делают ставку на искусственный интеллект при цифровой трансформации статистики, заявил министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев. В штаб-квартире ЕЭК под его председательством прошел международный семинар. В нем участвовали представители национальных статистических служб стран союза, Статкомитета СНГ, Европейской экономической комиссии ООН, а также ведущие эксперты в области data science и официальной статистики, передает Sputnik.

Особое внимание участники уделили анализу практик внедрения искусственного интеллекта и оценке готовности систем к работе с большими данными.

Также обсуждались вопросы перехода от простого анализа данных к прогнозированию и выработке конкретных рекомендаций. Рассмотрено применение больших языковых моделей для обработки неструктурированной информации.

Кроме того, были затронуты вопросы качества и стандартизации метаданных, этического регулирования алгоритмов, а также пилотные проекты стран ЕАЭС по классификации видов экономической деятельности, автоматизации рутинных аналитических процессов и цифровой верификации данных.

«Статистика, усиленная искусственным интеллектом — это не просто технология, а новый стандарт качества государственного управления, основа для принятия взвешенных решений и инструмент повышения благосостояния граждан наших стран», — подчеркнул министр ЕЭК.

По его словам, дальнейшее развитие статистики Евразийского экономического союза требует создания единой инфраструктуры ответственного ИИ и перехода к открытой экосистеме данных, а также инвестиций в кадровый потенциал.