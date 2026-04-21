В Астане вдвое увеличили количество камер видеонаблюдения

Столица активно строит систему тотального видеонаблюдения.

За год количество камер в городе выросло в два раза и достигло 60 тыс. единиц. Об этом аким столицы Женис Касымбек доложил на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Курсив.

По словам акима, в городе зарегистрировано 456 тыс. машин, плюс еще около 50 тыс. незарегистрированных. Ежегодно автопарк растет на 10%. С учетом въезжающих и выезжающих ежедневно на улицах города находится свыше 600 тыс. транспортных средств.

Все 60 тыс. камер будут интегрированы с Единым ситуационным центром. Совместно с компанией Presight AI Ltd проводится модернизация всей инфраструктуры видеонаблюдения в рамках проекта Smart City.

Количество автоматически фиксируемых видов нарушений вырастет с 4 до 15. Дополнительно внедрят 35 видов видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. В этом году заработают 1 200 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Параллельно идет модернизация светофоров. Из 818 объектов уже адаптированы 582, до конца года планируется завершить работу со всеми.

Власти рассчитывают, что все это в совокупности снизит количество аварий на дорогах столицы.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.