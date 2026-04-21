Будущее суперприложений в Казахстане: о чем говорили на Kursiv Ecosystems Forum

На одной площадке собрались представители крупнейших технологических и финансовых компаний.

17 апреля в Алматы прошел Kursiv Ecosystems Forum 2026, посвященный развитию цифровых экосистем.

В ключевых сессиях участвовали:

— CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов;

— CEO Ozon в СНГ Наталья Боер;

— глава Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов;

— управляющий директор Freedom Bank Вячеслав Ким;

— представитель Kolesa Group Александр Нагорный;

— Chief Product Owner Банка ЦентрКредит Аршын Султангазы;

— CTO Freedom Holding Corp. Ренат Туканов;

— Head of AI QazCloud Сабина Нурлыбаева;

— председатель правления AKASHI Data Center Владислав Минкевич;

— CEO QazCode Алексей Шаравар.

Модераторами выступили Сергей Домнин (руководитель Kursiv Research), Татьяна Николаева (редактор социальных проектов Kursiv Media), Асем Болатжан (CEO Women in Tech Kazakhstan). Всего форум посетили более 400 человек.

Центральными темами стали будущее и даже возможная смерть суперприложений, новые тренды в регулировании ИИ в Казахстане, клиентский опыт и инфраструктура дата-центров.

На пленарной сессии выступили CEO и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, глава Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов и CEO Ozon СНГ Наталья Боер.

Тимур Турлов сделал акцент на том, что рост конкуренции на рынке суперприложений в Казахстане должен положительно сказаться на юридическом регулировании связанных с ними продуктов: «Если рынок удержится в состоянии конкуренции, когда абсолютного доминирования не будет, это будет борьба нескольких экосистем за рынок, то на самом деле каждая экосистема получит больше кислорода от регулятора».

Это очень тонкий и крайне важный момент для всех компаний, кто развивает суперприложения. Как оказалось, значительная часть бизнес-ресурсов тратится именно на вопросы саморегулирования:

«У нас в компании работает огромное количество людей, которым мы платим зарплату, которые на самом деле работают совершенно не на бизнес. Они как раз следят за тем, чтобы мы соблюдали законодательство», — отметил Турлов.

С такой точкой зрения согласился и Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan: «Я вижу, как наш интерфейс Yandex GO копируют на некоторых рынках, но все же считаю, что вся эта история с „плитками“ уже неактуальна. Следующий этап — это AI-интерфейсы и голосовые помощники. Мы видим альтернативу — у нас миллион активных „Алис“ в розетку воткнуто в стране. И людям гораздо удобнее решать задачи через голосовой интерфейс, в режиме диалога. Мне кажется, что в ближайшее время весь интернет будет перепридуман. Пришло время живых или почти живых ассистентов».

Отдельно Шалекенов осветил животрепещущие вопросы в сфере услуг такси: «Когда в сервисе такси было очень много разговоров про то, что цена в дождь может подниматься, для нас было важно показать регулятору, как устроены все наши алгоритмы. В шесть часов вечера в пятницу в Алматы такси будут заказывать чаще, чем в субботу в три часа ночи. Легко продвигать популистскую идею, чтобы все таксисты зарабатывали каждый час по полторы, две, три, пять тысяч тенге. Но такой шаг переложит все затраты на потребителя. К сожалению, вся логика маркетплейса — спроса и предложения — может быть сломлена такими инициативами».

Наталья Боер из Ozon обратила внимание на то, что в целом государство сейчас серьезно меняет правила игры, сообщив, что новые требования налоговых органов по данным маркетплейсов станут «дополнительной нагрузкой для бизнеса». При этом Ozon в Казахстане делает ставку не на банковское ядро, а на развитие маркетплейса и инфраструктуры: компания уже инвестировала в логистику более 80 млрд тенге. Боер напомнила, что экосистема — это не обязательно попытка упаковать все услуги в одно приложение. По ее словам, пользователя может раздражать ситуация, когда в одном сервисе ему одновременно предлагают и такси, и посуду, и обувь.

В первой панели о будущем супераппов участвовали управляющий директор Freedom Bank Вячеслав Ким, Chief Product Owner Банка ЦентрКредит Аршын Султангазы, CPO Kolesa Group Александр Нагорный.

Александр Нагорный объяснил, что рекомендательные системы должны не навязывать, а сохранять выбор. Chief Product Owner Банка ЦентрКредит Аршын Султангазы говорил об открытой экосистеме и о том, что важнейший «голубой океан» для банка — регионы.

Во второй панели, посвященной практическому внедрению ИИ и экономике дата-центров, выступили CTO Freedom Holding Corp. Ренат Туканов, Head of AI QazCloud Сабина Нурлыбаева, CEO QazCode Алексей Шаравар.

В целом форум показал, что казахстанский рынок экосистем перешел в фазу активной конкуренции интерфейсов, экономики доверия, роста регуляторной нагрузки и борьбы за клиента, которого становится все труднее удивить.

Генеральным партнером форума выступил Kaspi.kz, стратегическим партнером — Yandex Qazaqstan, официальным партнером — Ozon.