В КазНУ запущены новые лаборатории искусственного интеллекта

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия специализированных лабораторий Farabi AI in Healthcare & Life Sciences Lab и Farabi Agentic AI Lab.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, вице-министр Динара Щеглова, председатель правления — Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, ротационный председатель UWEE Group, советник Департамента экономического развития города Пекина Гилберт ван Керкхове, а также государственные и общественные деятели, ученые и преподаватели.

В ходе встречи министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул стратегическую значимость проекта для страны: «Открытие лабораторий Farabi AI in Healthcare & Life Sciences Lab и Farabi Agentic AI Lab в составе Al-Farabi AI Center напрямую отвечает стратегической задаче Главы государства по оперативному внедрению механизмов искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу. Эти площадки не ограничатся теоретическими изысканиями — их работа сфокусирована на решении острейших прикладных задач: от высокоточного анализа медицинских данных и биоинженерии — до создания автономных интеллектуальных систем».

Глава ведомства также сообщил, что подано около 30 заявок на грантовое и программно-целевое финансирование, а также налажена прямая коллаборация с такими глобальными лидерами, как MIT, Harvard и Stanford, что служит гарантом соответствия отечественной науки международным стандартам.

Председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев в свою очередь акцентировал внимание на том, что становление университета центром научных коллабораций мирового уровня является результатом системной государственной поддержки.

«Я глубоко убежден, что открываемые сегодня центры станут площадкой колоссальных возможностей для молодых талантов и IT-специалистов со всей страны. Именно здесь будут рождаться уникальные инновационные проекты, нацеленные на продление человеческой жизни, глубокую модернизацию медицины и автоматизацию отечественного производства», — подчеркнул руководитель университета.

В ходе презентации гостям были представлены инновационные разработки центра. В их числе — мультимодальная платформа мониторинга и аналитики геопространственных данных AlfaFlow, платформа цифровых двойников AlfaWorld для концепции Smart City, система раннего выявления аневризм и предотвращения инсульта AlfaBrain, а также интеллектуальные решения для энергетики AlfaEnergy.

Участники мероприятия отметили, что новые лаборатории не только укрепят потенциал КазНУ как исследовательского университета, но и станут ключевой диалоговой площадкой для реализации инновационных идей, придающих импульс общественному и научному прогрессу.

