Биометрическая идентификация станет обязательной для операторов крупных баз данных

Состояние защищенности государственных органов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве.

Под председательством заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось межведомственное совещание по вопросам укрепления кибербезопасности страны и защиты персональных данных.

В ходе встречи, в которой приняли участие руководители профильных министерств и местных исполнительных органов, Государственной технической службой КНБ был представлен детальный отчет о ходе реализации системных мероприятий в сфере кибербезопасности.

Среди ключевых изменений — введение обязательной биометрической идентификации для операторов крупных баз данных (свыше 100 тыс. записей).

В рамках совещания особое внимание было уделено состоянию защищенности государственных систем. Вместе с тем результаты аудитов местных исполнительных органов выявили ряд системных уязвимостей, которые требуют детального внимания и усиления защиты.

По итогам совещания поручено повысить осведомленность граждан по вопросам безопасного использования цифровых сервисов, а также усилить работу по подключению информационных систем к Единой системе мониторинга. Отдельным пунктом выделена необходимость усиления защиты персональных данных в финансовом секторе и микрокредитных организациях.

Заместитель премьер-министра поручил профильным ведомствам обеспечить жесткий контроль за исполнением всех контрольных поручений, акцентировав внимание на том, что кибербезопасность является фундаментальным условием цифровой трансформации Казахстана.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.