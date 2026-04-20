Новые требования к приборам учета воды ввели в Казахстане

На всей территории страны базовой технологией беспроводной передачи данных для приборов учета воды установлены технологии NB-IoT и LoRaWAN.

В Казахстане в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» вступили в силу новые требования по приборам учета водоснабжения и водоотведения, которые формируют единый технический стандарт. Одной из целей проекта является полная цифровизация учета воды: замена приборов учета на технологии с приборами учета с телеметрии, то есть переход на автоматический дистанционный сбор данных и создание Единой цифровой платформы ЖКХ «Smart Turmys», передает Kazpravda.kz.

Так, на всей территории страны базовой технологией беспроводной передачи данных для приборов учета воды установлены технологии NB-IoT (Narrowband Internet of Things) и LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), которые работают через лицензированные сети операторов сотовой связи. Это связано со следующими факторами: высокий уровень защиты данных на лицензированных частотах, устойчивая инфраструктура с гарантированным обслуживанием и совместимость с Единой цифровой платформой ЖКХ в масштабах республики.

Вместе с тем, согласно обновленным правилам, каждый новый прибор учета должен быть установлен так, чтобы передавать данные автоматически в информационно-измерительную систему (ИИС) и автоматизированную систему учета энергопотребления (АСУЭ) с криптографической защитой, разграничением доступа по APN (Access Point Name) и резервированием каналов связи. Одновременно они должны обеспечивать двустороннюю связь с Единой цифровой платформой ЖКХ «Smart Turmys».

Водоснабжающей организации ИИС передается вместе с поставкой приборов. Водоканал не платит повторно за полный доступ к базе данных ИИС, собираемой уже оплаченным оборудованием, и получает право самостоятельной эксплуатации на весь срок применения системы.

Также новые приборы учета на вводах к абонентам оснащаются автоматическим запорным клапаном для дистанционного управления подачей воды, которое осуществляется исключительно уполномоченными сотрудниками водоснабжающей организации в установленном законодательством порядке.

При этом граждане не обязаны заменять исправные счетчики, а ранее установленные приборы могут работать до конца срока службы. Новые требования распространяются исключительно на первичную установку прибора или замену вышедшего из строя. Производители электронных приборов учета обязаны обеспечить гарантийный срок эксплуатации не менее пяти лет.

Приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 августа 2025 года № 295 в редакции от 3 марта 2026 года № 77 вступил в силу 27 марта 2026 года.

Напомним, что в рамках исполнения Послания Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года, в декабре того же года был утвержден Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Проект рассчитан на период с 2025 по 2029 годы и направлен на обновление действующей инфраструктуры, согласно современным требованиям и растущим потребностям экономики и населения.

