Digital Nomad Residency: Казахстан усиливает приток IT-специалистов

В Astana Hub состоялся круглый стол, посвященный развитию Казахстана как ключевой точки притяжения для международных IT-талантов и «цифровых кочевников». Участники встречи, руководство Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, представители Astana Hub и сами IT-специалисты, обсудили эффективность программы Digital Nomad Residency и меры по созданию максимально комфортной экосистемы для профессионалов мирового уровня.

Сегодня Казахстан активно трансформируется в цифровую страну, ориентированную на экспорт технологий и развитие искусственного интеллекта. Программа Digital Nomad Residency, запущенная в январе 2025 года по поручению Главы государства, стала важным ответом на стратегическую задачу по превращению страны в один из ведущих региональных IT-центров.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подчеркнул, что привлечение зарубежных экспертов напрямую влияет на темпы технологического прогресса: «Развитие человеческого капитала — это фундамент, на котором строится процветание Казахстана как цифрового хаба. Мы стремимся к тому, чтобы процесс получения статуса Digital Nomad был полностью цифровым, прозрачным и, самое главное, быстрым и удобным. Приезд высококвалифицированных специалистов — это не просто статистика, это приток международного опыта, новых компетенций и связей с глобальными рынками. Наша цель — создать условия, в которых каждый талантливый айтишник сможет реализовать свой потенциал именно здесь, внося вклад в казахстанскую экономику».

В рамках инициатив для цифровых кочевников подано уже более 700 заявок из 30 стран мира, а свыше 120 специалистов успешно получили официальный статус. В ходе дискуссии представители Astana Hub отметили амбициозные цели: к 2030 году планируется подготовить 10 000 специалистов в сфере AI и увеличить экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов. Достижение этих показателей требует кратного ускорения, которое возможно только при активном взаимодействии местных талантов и привлеченных экспертов.

Также, участники круглого стола, практикующие инженеры и аналитики из международных компаний, поделились своим опытом релокации и высказали предложения по дальнейшему улучшению цифровых сервисов. По итогам встречи было принято решение о продолжении работы в формате постоянной рабочей группы для адаптации программы под реальные потребности IT-сообщества.