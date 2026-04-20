Форум «Digital Farabi» объединил науку и технологии

Масштабное мероприятие в этом году посвящено цифровизации и искусственному интеллекту как стратегическим направлениям развития страны и региона.

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошел международный форум IV «Digital Farabi 2026», объединивший представителей науки, бизнеса и государственных структур. В рамках форума вниманию участников была представлена выставка IT-компаний и стартап-проектов. С экспозицией ознакомились министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и вице-министр Динара Щеглова. Глава ведомства осмотрел инновационные разработки ученых университета и высоко оценил цифровые достижения и технологический потенциал отечественной науки.

На торжественном открытии форума вице-министр Динара Ринатовна рассказала о задачах государственного уровня, акцентировав внимание на важности современной подготовки кадров.

«Сегодня перед системой высшего образования стоят новые задачи. В их числе — подготовка специалистов, способных не только разрабатывать, но и внедрять высокие технологии в реальные процессы, обеспечивая их безопасное и этичное использование», — отметила вице-министр.

Она также сообщила, что благодаря программе «AI-Sana», реализуемой по поручению Главы государства, студенты КазНУ успешно прошли обучение, что подтверждает высокий интерес молодежи к сфере искусственного интеллекта.

Председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев выступил с приветственной речью, остановившись на миссии университета в новую эпоху.

«КазНУ рассматривает цифровую трансформацию как важнейшее направление стратегического развития. Университет XXI века должен быть не только центром образования и науки, но и пространством, где формируются новые технологии, компетенции и смыслы», — подчеркнул руководитель вуза.

О глобальных изменениях высказался ротационный председатель UWEE Group, советник Короля Бельгии Гилберт ван Керкхове: «Сегодня цифровая трансформация коренным образом меняет подходы к образовательным процессам, функционированию организаций, системам управления и развитию экономики».

Спикер выразил благодарность КазНУ за организацию столь значимого мероприятия.

Ведущие специалисты из Германии, Китая, Польши и Сербии на пленарной сессии обсудили вопросы квантовых технологий и инновационного управления. Работа форума продолжилась в секционных направлениях: «Индустриальные информационные системы и искусственный интеллект», «Искусственный интеллект в кибербезопасности» и «Big Data & AI: цифровые технологии следующего поколения».

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между КазНУ и ТОО «CSAI Group». Сторон достигли договоренностей по реализации совместных научно-индустриальных проектов, развитию трансфера технологий и подготовке квалифицированных кадров. Также в ходе форума на специальной сессии «Innovation and Career» с участием компании Huawei были представлены новые возможности для профессионального развития студентов и молодых специалистов.

