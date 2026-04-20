В КазНУ открылся инженерный центр нового поколения KazLAE

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия индустриально-исследовательского центра экономики малых высот Казахстана — KazLAE Industrial Research Center. Новый центр создан как инновационная площадка для разработки цифровых решений, проведения совместных исследований в области искусственного интеллекта и индустриальных технологий, а также подготовки высококвалифицированных специалистов.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, вице-министр Динара Щеглова, председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, а также иностранная делегация во главе с международным экспертом Гилбертом ван Керкхове и представители технологических компаний. Выступая на церемонии, министр Саясат Нурбек отметил, что в Конституции страны образование и наука определены как стратегический фундамент развития государства. По словам министра, ядро инновационной экосистемы должно быть сосредоточено в исследовательских университетах.

«В рамках этих реформ роль КазНУ особенна важна. Природа университета с момента его становления основана на исследовательской модели. Самые передовые из более чем 300 лабораторий, открытых в стране за последние три года, сосредоточены на базе этого ведущего вуза», — подчеркнул глава ведомства.

Ректор университета Жансеит Туймебаев акцентировал внимание на значимости нового центра в реализации поручения Главы государства по превращению Казахстана в региональный IT-центр и интеграции науки с производством. По мнению ректора, центр KazLAE является стратегическим объектом, развивающим беспилотную авиацию, аэромобильность и интеллектуальные системы управления.

«Здесь ученые и представители производства объединят усилия для реализации прикладных проектов, дающих конкретные результаты для технологической модернизации экономики. Наш главный приоритет — формирование нового поколения инженерных кадров», — подытожил руководитель университета.

Советник Короля Бельгии Гилберт ван Керкхове, в свою очередь, оценил центр как эффективный инструмент, ускоряющий трансфер технологий между университетом и бизнесом.

В ходе презентации были представлены технологический потенциал и основные направления развития KazLAE Industrial Research Center. В рамках мероприятия подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве между КазНУ и международными партнерами. На основании документов стороны договорились о реализации совместных научно-индустриальных проектов, продвижении трансфера технологий и подготовке высококвалифицированных кадров.

В деловой части встречи международные эксперты и представители индустрии представили свои технологические решения, определив план работы центра и приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Деятельность KazLAE Industrial Research Center направлена на решение актуальных задач в реальном секторе отечественной экономики и внедрение автономных систем.

