Нацбанк: итоги рынка платежных услуг в 2025 году

Обработано свыше 1 млрд транзакций с использованием платежных карточек.

Национальный Банк опубликовал обзор развития рынка платежных услуг за 2025 год. Документ содержит информацию о работе платежных систем Национального Банка, рынке платежных карточек, электронных банковских услугах, системах международных денежных переводов, а также деятельности платежных организаций на территории Казахстана.

Платежные системы Национального банка Казахстана

Системно значимой платежной системой является Межбанковская система переводов денег, а значимыми платежными системами являются Система межбанковского клиринга и Межбанковская система платежных карточек (МСПК).

В 2025 году количество платежей в МСПД увеличилось на 16,7% (или на 5,1 млн транзакций), а сумма платежей выросла на 4,3% (на 63,6 трлн тенге). В среднем за операционный день через эту платежную систему проводилось 145,3 тыс. транзакций на сумму 6,3 трлн тенге.

В МСПД более 57% платежных документов обрабатываются в пиковый период с 15:00 до 18:00, что составляет около 39% от общего объема платежей. Наибольшую долю по количеству платежей в МСПД составляют платежи на сумму до 3 млн тенге (83,4%), в то время как по объему основная доля приходится на платежи свыше 1 млрд тенге (87,9%).

За 2025 год количество платежей в СМК увеличилось на 33,4% (или на 19,1 млн транзакций), а сумма платежей выросла на 21,0% (на 2,5 трлн тенге). В среднем за операционный день через эту платежную систему проводилось 309,9 тыс. транзакций на сумму 58,3 млрд тенге.

Продолжается рост операций, проводимых через платежные системы Национального Банка. Объем операций через МСПД увеличился на 4,3%, через СМК — на 21% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году через МСПК обработано 1,04 млрд транзакций. Коэффициенты беспрерывности работы платежных систем Национального Банка превышают 99%.

Платежные карточки и электронные банковские услуги

В настоящее время использование платежных карточек, мобильных приложений и QR-кодов позволяет населению удобно, быстро и безопасно производить оплату товаров и услуг. По результатам 2025 года доля безналичных операций составила 98,3% от общего количества и 87,2% от общего объема платежей и переводов денег населения. Максимальный объем безналичных операций и высокий средний «чек» приходились на декабрь и август 2025 года. В целом, динамика развития безналичных операций обусловлена, в том числе, активным использованием мобильных приложений банков для проведения платежей и переводов.

8 из 10 транзакций проводились с использованием интернет и мобильного банкинга, QR-кода. Населением также продолжается использование платежной карточки для проведения операций через POS-терминалы (около 20% от количества и 10% от объема безналичных операций). При этом наблюдается более активное использование QR-кода для проведения платежей (около 27% от количества и 11% от объема). Количество операций, совершенных посредством QR-кода, превысило количество операций с использованием платежной карточки в POS-терминалах в 1,4 раза, объем в — 1,1 раз.

По итогам 2025 года населением Казахстана с использованием платежных карточек было осуществлено 236,5 млн транзакций по снятию наличных на сумму 27,6 млрд тенге. В целом, наблюдается небольшое снижение (-3%) количества транзакций по снятию наличных населением с использованием платежных карточек при одновременном увеличении объема таких операций (+7%). Соответственно, средняя сумма одной транзакции по снятию наличных с использованием платежных карточек увеличилась со 106,0 тыс. тенге до 116,8 тыс. тенге.

1 января 2026 года количество платежных карточек в обращении составило 84,6 млн ед. Из них, 50% активные платежные карточки, число которых увеличилось на 3,4%. В части инфраструктуры для проведения платежей отмечается рост числа предпринимателей, принимающих безналичную оплату на 7% (общее количество на 1 января 2026 года — 944,9 тыс. ед.), и числа торговых точек, в которых установлены POS-терминалы или иное устройство для приема платежей, на 5% (общее количество — 1,2 млн ед.).

На 1 января 2026 года количество POS-терминалов составило 1,3 млн ед. Банками POS-терминалы устанавливаются самостоятельно с учетом собственной оценки экономической целесообразности и анализа регионов, в которых формируется более высокий спрос на банковские услуги. В региональном разрезе наибольшее количество POS-терминалов наблюдается в городах республиканского значения, Карагандинской, Алматинской и Актюбинской областях.

«Наблюдаемый рост показателей платежной инфраструктуры свидетельствует о поступательном развитии безналичного сегмента экономики Казахстана и повышении уровня финансовой доступности для населения и бизнеса. Расширение сети приема платежей и увеличение числа участников рынка создают предпосылки для дальнейшей цифровизации, усиления конкуренции в финансовом секторе и повышения прозрачности денежных потоков», — отмечают в Нацбанке.

Системы международных денежных переводов

Системы международных денежных переводов остаются востребованным способом отправки переводов средств за рубеж и получения денег из-за границы. При этом, 97% всех операций, проведенных через СМДП без открытия счета, приходится на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами.

Платежные организации

Платежные организации расширяют свою инфраструктуру, предоставляя платежные услуги в дополнение к банковским сервисам. По состоянию на 1 января 2026 года на территории Казахстана зарегистрировано 135 платежных организаций. Из них 122 платежные организации расположено в Алматы, 9 — в Астане, 2 — в Караганде и по 1 — в Конаеве и Рудном.

В 2025 году через сервисы платежных организаций обработано операций на общую сумму 9,9 трлн тенге, что на 22,2% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Наиболее востребованными платежными услугами стали операции по проведению платежей, инициированных клиентами в электронной форме (с использованием мобильных устройств и интернет-ресурсов). Через платежные организации проведено 519,9 млн таких операций на сумму 6,1 трлн тенге (рост объема на 10,9% по сравнению с 2024 годом).

В рамках оказания платежных услуг по приему наличных средств для осуществления платежей без открытия банковского счета платежными организациями обработано 165,8 млн операций на сумму 2,1 трлн тенге (рост объема на 31,3% по сравнению с 2024 годом). Рост объема операций связан преимущественно с пополнением платежных карточек путем взноса наличных денег через платежные терминалы.

Через платежные организации проведено 228,4 млн операций с использованием электронных денег на общую сумму 0,9 трлн тенге (рост объема на 12,5% по сравнению с 2024 годом).