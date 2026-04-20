Без границ и бумаги: МетаЭра и Контур запустили трансграничный электронный документооборот между Казахстаном и Россией

Интеграция открывает казахстанскому бизнесу новые возможности.

Трансграничный электронный документооборот между компаниями Казахстана и России открывает новые возможности для цифровизации: для бизнеса обеих стран открылся маршрут передачи электронных документов. Прямая интеграция казахстанского оператора ЭДО МетаЭра и российского оператора ЭДО СКБ Контур обеспечивает бесшовный документооборот между странами, предоставляя своим клиентам возможность обмениваться юридически значимыми документами онлайн в реальном времени.

На сегодняшний день, в рамках года цифровизации и ИИ (Указ Президента Казахстана от 06.01.2026), масштабирование ТЭДО полностью совпадает с актуальным направлением национальной политики: позволяет многократно сократить применение бумажных документов, а также ускоряет цифровизацию интеграционных процессов среди стран ЕАЭС. В этом контексте перспективы ускорения торговых операций с одним из ключевых торговых партнеров Казахстана является наиболее ценным для бизнеса.

СКБ Контур — российский разработчик экосистемы для бизнеса «Контур», в которую входит более 70 решений, в том числе сервис электронного документооборота Контур.Диадок, обеспечивающий миллионам пользователей надежный обмен документами внутри России и за рубежом.

Интеграция МетаЭра с Контур.Диадоком открывает казахстанскому бизнесу новые возможности:

— Обмен счетами-фактурами, накладными, актами без почты и курьеров в считанные минуты.

— Экономия до 88% на логистике и хранении бумажных документов: годовая выгода для среднего бизнеса — от 4–5 млн тенге.

— Безопасность: подлинность каждой электронной подписи контрагента из Российской Федерации подтверждается квитанцией доверенной третьей стороны Казахстана.

— Возможность интеграции с 1С и другими учетными системами для автоматизации бизнес-процессов.

Дмитрий Заблоцко-Горький, руководитель направления трансграничного ЭДО в «МетаЭра-Казахстан»: «Запуск с Контуром — ключевой шаг в Год цифровизации. Казахстанский бизнес получает реальный инструмент для бесшовного ТЭДО с Россией, ускоряя экспорт и импорт».

Дмитрий Тамеев, руководитель проектов международного и трансграничного ЭДО в Контуре: «Мы последовательно расширяем сетку трансграничного ЭДО, и подключение МетаЭры — важный этап для всего нашего сообщества. Благодаря этому проекту российские предприниматели получают еще одного надежного казахстанского партнера для обмена юридически значимыми документами без почты и печати».

МетаЭра — резидент Astana Hub в Казахстане с января 2025 года, уверенно укрепляющий лидерство в трансграничном ЭДО. Ранее компания уже запустила ТЭДО с Беларусью — первый в Казахстане проект такого уровня, — и теперь расширяет границы: в ближайшей перспективе масштабирование на все страны ЕАЭС и основных торговых партнеров Казахстана. Компания создает сервисы для формирования единой цифровой трансграничной экосистемы электронного документооборота для бизнеса с практически неограниченными возможностями для автоматизации процессов обработки данных.

Контур — экосистема для бизнеса. В продуктовом портфеле — интернет-отчетность, онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО, облачный товароучет, финтех, инфобез, онлайн-кассы, проверка контрагентов, электронные подписи для любых задач и много другое. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году, которая развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 года и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. В марте 2025 года СКБ Контур стал первым негосударственным оператором ГосЭДО, с помощью которого бизнес может обмениваться сообщениями с органами власти.