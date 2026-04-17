Покупки казахстанцев на маркетплейсах проверяет налоговая

В ведомстве усиливают контроль за электронной торговлей.

Согласно новому Налоговому кодексу, владельцы торговых онлайн-площадок должны каждый месяц, не позднее 5 числа, передавать в органы госдоходов сведения о проданных товарах, оказанных услугах, а также о выплатах казахстанским продавцам. 23 маркетплейса уже предоставили эти данные в налоговые органы. В них есть информация о продавцах, проданных товарах и услугах, а также о произведенных выплатах, передает Курсив.

После того, как казахстанцы сдадут налоговую отчетность, налоговая проведет камеральный контроль, сопоставляя данные маркетплейсов с декларациями. В случае расхождений в декларациях и данных маркетплейсов казахстанцы получат уведомление с требованием устранить нарушения. Эти меры должны увеличить прозрачность онлайн-торговли, сократить теневой оборот.

Раннее эксперт делился опасениями, что КГД будет использовать полученную информацию для расчета предполагаемых доходов и начисление дополнительных сумм налогов для малого и среднего бизнеса, работающего на платформах, зачастую без учета реальных расходов.