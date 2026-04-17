Сборная Казахстана готовится к участию в мировом чемпионате по робототехнике

Соревнования пройдут с 29 апреля по 2 мая в Хьюстоне.

В состав команды вошло более 200 школьников из 17 команд. Казахстан на чемпионате представят участники из Астаны, Алматы, Шымкента, Уральска, Караганды, Щучинска и Туркестанской области.

Команды выступят в трех возрастных категориях:

— FIRST LEGO League Explore для участников 6–10 лет,

— FIRST LEGO League Challenge для участников 10–16 лет,

— FIRST Tech Challenge для участников 12–18 лет.

В текущем году Казахстану выделено 17 квот на участие.

Мировой этап FIRST ежегодно объединяет более 50 тысяч школьников и студентов из 110 стран. Среди партнеров чемпионата ведущие технологические компании и университеты мирового уровня. Участникам предоставляются образовательные программы и грантовая поддержка общим объемом до 80 млн долларов.

Национальная сборная сформирована по итогам Центрально-Азиатского чемпионата Alem Tech Fest, прошедшего в феврале 2026 года. Организаторами выступили Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан и общественный фонд USTEM Foundation.