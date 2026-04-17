Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений

В Астане обсудили цифровую трансформацию геологической отрасли.

В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось совещание по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ в геологическую отрасль. В обсуждении приняли участие министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, представители национальных IТ-холдингов, а также эксперты международных и отечественных технологических компаний.

Работа по интеграции интеллектуальных решений в недропользование ведется во исполнение прямого поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускоренной цифровизации геологии и созданию высокотехнологичной экосистемы в промышленном секторе.

Проект нацелен на развитие Единой платформы недропользования, которая объединит Big Data https://profit.kz/tags/bigdata/ , машинное зрение и предиктивную аналитику для охвата не менее 90% всех геологических данных страны.

В ходе встречи представители ТОО «EPAM Kazakhstan» представили отчет о ходе разработки подсистем для обработки и хранения информации: на текущий момент обработано более 1 терабайта данных и запущен прототип ИИ-решения.

Компания «Terra GeoCube» презентовала модель «GeoCube», позволяющую определять перспективные зоны для геологоразведки на основе анализа спутниковых снимков и исторических архивов, что значительно повышает вероятность обнаружения новых месторождений при снижении полевых затрат.

Особое внимание участники уделили инфраструктурным вопросам. Для обработки накопленных 500 терабайт данных требуется модернизация каналов связи до 25 Гбит/с и выделение мощностей на базе суперкомпьютера Alem.cloud. АО «Национальные информационные технологии» поручено обеспечить проект необходимыми ресурсами, включая специализированные графические процессоры (GPU) и дисковое пространство объемом до 2 петабайт.

Подводя итоги встречи, Жаслан Мадиев подчеркнул стратегическую значимость инициативы для экономики страны: «Во исполнение поручения Главы государства мы переходим к практическому внедрению технологий в одну из ключевых отраслей экономики. Использование искусственного интеллекта в геологии - это не просто автоматизация, а инструмент прямой экономической эффективности, который позволит в разы сократить время на поиск ресурсов и обеспечить прозрачность процессов для инвесторов. Наша задача - устранить любые барьеры, от инфраструктурных до регуляторных, чтобы проект стал эталоном цифровой трансформации отрасли».

По итогам совещания АКФ «Астана Хаб» поручено до 1 июня 2026 года ускорить подписание всех необходимых соглашений по проекту. Акиматам и профильным ведомствам дано указание оперативно предоставить актуализированные данные по слоям ограничений для недропользования.

