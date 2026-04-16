    Анонс: WIT Spring Meetup

    Будущее создается уже сейчас — его формируют женщины.

    16 апреля 2026 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    17 апреля в центре внимания — женщины, меняющие digital-мир. WIT Spring Meetup — мероприятие, посвященное итогам инициатив Women in Tech Kazakhstan и обсуждению актуальных тем цифрового развития. Участники смогут узнать больше об организации, послушать спикеров, завести полезные знакомства и получить новые знания.

    В программе:

    — топовые спикеры, СЕО банков, лидеры и предприниматели
    — ⁠ИИ-дебаты
    — ⁠анонсы образовательных программ Women in tech.

    Это больше, чем встреча — это комьюнити, формирующее будущее.

    17 апреля, 09:30 — 13:00

    Almaty Hub, ул. Зенкова, 24, 4-этаж

    Для тех, кто не просто следит за изменениями, а становится их частью! Регистрация уже открыта.

