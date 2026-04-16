Нацбанк предупреждает о новых схемах телефонного мошенничества

Сообщения о займе рассылают с целью получения персональных данных граждан.

Национальный банк Казахстана предупредил граждан страны об участившихся случаях телефонного мошенничества и новых схемах, которые придумывают злоумышленники. Казахстанцы получают сообщения с текстом «статус вашего займа был обновлен» и ссылкой для перехода. При этом, в уведомлении не указывается наименование финансовой организации, передает Sputnik.

«Подобные сообщения рассчитаны на эффект неожиданности, даже если гражданин не подавал заявку на кредит, это может спровоцировать поспешные действия и снизить критичность восприятия информации. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, визуально имитирующий официальный сайт банка второго уровня или микрофинансовой организации. Далее пользователя просят ввести логин, номер телефона, данные удостоверения личности, реквизиты банковской карты или другую конфиденциальную информацию», — отмечают в Нацбанке.

Также ссылка может вести на загрузку вредоносного файла или приложения, которое после установки предоставляет злоумышленникам доступ к управлению мобильным устройством или персональным данным.

«В этой связи Национальный Банк рекомендует не переходить по ссылкам и при необходимости проверять свою кредитную историю только через официальные источники — на сайте Государственного кредитного бюро или на портале электронного правительства. Кроме того, Национальный Банк напоминает, что на портале электронного правительства можно воспользоваться услугой „Стоп-кредит“, подключение такого сервиса позволяет гражданам ограничить возможность оформления онлайн-кредитов», — предупреждает регулятор.

Сотрудники Нацбанка не ведут аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц. Также не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, и тем более не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с таким случаем, необходимо обратиться в правоохранительные органы, советует Нацбанк.

