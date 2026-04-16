    В Казахстане скоро заработает единый для всех банков QR

    Остался вопрос по подключению.

    16 апреля 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Тему внедрения единого QR для всех казахстанских банков подняли в кулуарах мажилиса РК. Глава АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что этот вопрос находится в компетенции Нацбанка, который отвечает за создание национальной платежной системы, передает Liter.kz.

    «Остался вопрос по подключению. Мы на уровне закона предусмотрели обязанность присоединения и внедрения единого QR для всех банков. Эта норма вступает в силу в июле текущего года. Но, по нашей информации, Национальный банк проводит работу, чтобы до этого срока уже обеспечить подключение к единому QR», — рассказала Мадина Абылкасымова.

    Внедрение универсального QR-кода принесет наибольшую пользу пользователям небольших банков, чья сеть POS-терминалов в торговых точках ограничена, из-за чего они вынуждены подстраиваться под инфраструктуру лидеров рынка.

