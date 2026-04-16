Вернут ли банковские услуги в офлайн-формат на фоне роста ИИ-мошенничества?

Государственные органы принимают меры по выявлению новых схем мошенников и противодействию им.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на брифинге в мажилисе прокомментировала вопросы безопасности финансовых операций и развития банковских сервисов в Казахстане, передает Zakon.kz.

С учетом стремительного развития технологий и использования мошенниками искусственного интеллекта у населения возникают опасения, что даже биометрические проверки в будущем могут перестать надежно идентифицировать человека. В связи с этим у спикера поинтересовались, возможен ли постепенный возврат финансовых операций в офлайн-формат, при котором оформление кредитов будет доступно только при личном обращении.

«Такая норма, конечно, не рассматривается с учетом цифровизации финансового сектора и того уровня удобства, к которому привыкли граждане. Безусловно, ожидать, что все снова перейдет в офлайн-режим, никто не планирует. Что касается новых схем мошенничества, это, к сожалению, реальность, с которой мы все сталкиваемся, но соответствующими государственными органами на постоянной основе принимаются меры по выявлению новых схем и противодействию им», — озвучила Мадина Абылкасымова.

Она также отметила, что биометрия — это лишь один из каналов, один из механизмов, позволяющих идентифицировать человека и обезопасить его финансовые транзакции.

«При этом существует множество других инструментов и механизмов, которые используют финансовые организации для предотвращения мошенничества. Прежде всего, это антифрод-процедуры, которые сейчас внедрены во всех финансовых организациях. Кроме того, в прошлом году сделали акцент на развитие и внедрение антифрод-практик у операторов связи. Зачастую мошенничество осуществляется через каналы связи, и с этого года все телеком-операторы также внедряют у себя антифрод-политику и системы управления рисками для выявления подобных случаев», — продолжила Мадина Абылкасымова.

