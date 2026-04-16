    Водителей начали массово проверять по базам данных

    Министерство внутренних дел РК усиливает пресечение нарушений на дорогах при помощи цифрового контроля.

    16 апреля 2026 10:00, Profit.kz
    Об этом 15 апреля заявила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова. Она напомнила, что в рамках цифровизации процессов выявление ряда правонарушений на дорогах осуществляется в автоматическом режиме — с использованием интегрированных информационных систем и государственных баз данных, передает Zakon.kz.

    «Сегодня Министерство внутренних дел последовательно усиливает эту работу, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и равные условия для всех участников движения. Напоминаем, что отсутствие страхового полиса, а также непрохождение обязательного технического осмотра являются самостоятельными правонарушениями», — сказала Актоты Боранова.

    По ее данным, на сегодняшний день по республике с использованием государственных баз данных, интегрированных с системой единого реестра административных производств, пресечено:

    — более 5 тыс. фактов отсутствия страхового полиса;
    — свыше 5,5 тыс. случаев непрохождения технического осмотра;
    — порядка 700 нарушений, связанных с неиспользованием ремня безопасности;
    — а также 6 фактов использования мобильного телефона за рулем.

    «Цифровые решения позволяют своевременно выявлять опасные действия на дороге, предотвращать возможные последствия и обеспечивать неотвратимость ответственности», — заявила спикер.

    При этом важно понимать, что при соблюдении правил дорожного движения никаких штрафных санкций не применяется.

    «Система направлена не на наказание, а на предупреждение нарушений и защиту жизни и здоровья граждан. Просим граждан ответственно относиться к требованиям законодательства: заранее проверять наличие страхового полиса, своевременно проходить технический осмотр и строго соблюдать правила дорожного движения», — заключила Актоты Боранова.

