Казахстанцев призывают быть бдительными при онлайн-покупке билетов на концерты

Гражданам рекомендуют внимательно относиться к покупке билетов на концерты и массовые мероприятия. В сети могут встречаться недобросовестные предложения, связанные с продажей или перепродажей билетов, передает Курсив.

«МВД предупреждает о возможном мошенничестве при продаже концертных билетов. В сети интернет встречаются случаи размещения ложных объявлений, а также предложений от посредников, связанных с покупкой или перепродажей билетов на концерты и массовые мероприятия. Злоумышленники предлагают „гарантированную“ помощь в приобретении билетов, продают их по завышенной стоимости либо могут распространить поддельные билеты. Люди переводят деньги, но билеты не получают», — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

В полиции просят граждан приобретать билеты на любые мероприятия только через официальные и проверенные источники. Рекомендуется избегать переводов денежных средств незнакомым лицам.

