Қазақстан Тәжікстанмен цифрлық ынтымақтастықты күшейтіп, Govtech шешімдерін экспорттауды кеңейтуде
Қазақстан Тәжікстанмен цифрлық трансформация саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде. Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Цифрлық үкіметті қолдау орталығы Тәжікстан Республикасының Ayon Smart Solution компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Ынтымақтастық цифрлық мемлекеттік қызметтерді дамытуға, GovTech шешімдері мен жасанды интеллект технологияларын енгізуге, сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық жүйелердің архитектурасын және деректермен жұмыс істеуді дамытуға бағытталған. Практикалық тұрғыда бұл азаматтар мен бизнестің мемлекетпен өзара іс-қимылын жеңілдетуге және мемлекеттік процестердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін шешімдерді қамтиды.
Тараптар мемлекеттік процестерді реинжинирингтеу, цифрландырудың платформалық моделіне көшу, Big Data жүйелерін дамыту және басқарушылық шешімдерді интеллектуалды қолдау бағыттары бойынша өзара іс-қимыл жасауға келісті.
Сондай-ақ тараптар Орталық Азия елдерінің нарықтарына цифрлық шешімдер мен технологиялық сараптаманы ілгерілетеді.
«Біз бұл ынтымақтастықты тек ел ішінде цифрлық шешімдерді дамыту мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар қазақстандық GovTech тәжірибелерін өңірлік деңгейде ауқымдау мүмкіндігі ретінде қарастырамыз. Бұл цифрлық платформаларды ілгерілету, бірлескен жобаларды жүзеге асыру және технологиялық сараптаманы экспорттау туралы. Болашақта бұл Орталық Азияда GovTech саласында өңірлік құзырет орталығын қалыптастыруға негіз болуы мүмкін», — деп атап өтті Цифрлық үкіметті қолдау орталығының бас директоры Алия Оспанова.