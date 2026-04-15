Казахстанская армия наладила собственное производство и ремонт беспилотников

Дроны становятся ключевым инструментом современной армии.

Сухопутные войска Вооруженных сил Казахстана проходят этап масштабной трансформации, где одну из ключевых ролей играют беспилотные авиационные системы. Если ранее дроны рассматривались как вспомогательный элемент, сегодня они становятся полноценной частью боевого механизма. В армии идет не просто внедрение техники, а формирование целой системы, передает Liter.kz.

«Речь идет не о точечном использовании, а о комплексном подходе. БПЛА интегрируются в структуру войск и становятся важной частью управления и разведки. На вооружении уже находится широкий спектр решений: от разведывательных аппаратов, включая SkyLark, до ударных комплексов, FPV-дронов и барражирующих боеприпасов», — отмечают специалисты.

При этом акцент делается не только на использовании, но и на локализации производства.

«В воинских частях и учебных центрах развернуты мастерские, где беспилотники собирают, ремонтируют и возвращают в строй», — объясняют эксперты.

Таким образом, в стране выстраивается полный цикл работы с БПЛА — от сборки и настройки до испытаний и передачи в подразделения. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставщиков и повысить боевую готовность.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов. Сегодня оператор БПЛА — это не просто технический специалист, а полноценный участник боевых действий.

«От его действий зависят точность, скорость и итог выполнения задачи. Обучение проходит в условиях, максимально приближенных к реальным», — подчеркивают эксперты.

Результаты уже заметны на учениях: подразделения беспилотных систем выполняют задачи разведки, корректировки огня и управления в реальном времени.

«БПЛА становятся глазами и длинной рукой подразделений», — отметили в ведомстве.

По мнению специалистов, вместе с развитием технологий меняется и сама философия ведения боя.

«На первый план выходят скорость принятия решений, точность и мобильность. Именно беспилотные системы дают это преимущество», — считают они.

Эксперты уверены, что сегодня БПЛА — это уже не будущее, а реальность казахстанской армии, которая формирует ее новый, более гибкий и технологичный облик.