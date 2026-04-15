Зарплаты в IT почти втрое выше, чем в среднем по экономике

IT-рынок Казахстана вырос в 14 раз.

Рынок IT-услуг в Казахстане за минувшее десятилетие прошел фазу стремительного роста и в последние годы начал постепенно входить в более зрелую стадию. Если в 2015-м объем услуг в сфере компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг составлял всего 117,4 млрд тг, то к 2025 году показатель достиг уже 1,7 трлн тг. Таким образом, за десять лет рынок увеличился более чем в 14 раз, передает Finprom.kz.

Особенно заметное ускорение наблюдалось в 2020–2023 годах, когда ежегодные темпы роста превышали 40%–50%. Это совпало с глобальной цифровизацией, ростом спроса на онлайн-сервисы и активным развитием IT-инфраструктуры. Однако в 2025-м динамика резко замедлилась: рост составил лишь 13,5%, против 36,3% годом ранее (ИФО — 110,8%, против 132,3% годом ранее), что может указывать на постепенное охлаждение рынка после периода бурной экспансии.

Структура отрасли при этом меняется. Основу объема услуг по-прежнему формируют малые предприятия: 908 млрд тг. по итогам 2025 года. Однако наиболее быстрый рост демонстрируют средние и крупные компании. Объем услуг, оказанных средними предприятиями, за три года увеличился более чем в 6 раз, до 311,8 млрд тг, крупными — почти в 3 раза, до 376,2 млрд тг. Это говорит о постепенной консолидации рынка и усилении более крупных игроков. Заметно вырос объем IT-услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями: на 41,3%, до 89,2 млрд тг.

В разрезе видов деятельности в 2025-м доминировал сектор разработки и тестирования программного кода: 733,7 млрд тг. Среди ключевых сегментов второго уровня также оказались сопровождение программных продуктов (179,8 млрд тг.), консультационные услуги (135,3 млрд тг) и системно-техническое обслуживание (105,6 млрд тг.). Кибербезопасность оставалась относительно скромной нишей, несмотря на большой потенциал: 31,6 млрд тг. Существенную долю занимала также категория прочих услуг в секторе, демонстрирующая фрагментированность рынка: 473,8 млрд тг.

Параллельно с ростом рынка увеличивается и занятость. По итогам четвертого квартала 2025 года численность наемных работников в отрасли достигла 19,4 тыс. человек по списочной численности и 18,4 тыс. человек — по фактической. Для сравнения: в 2022-м показатели составляли 13,8 тыс. и 13 тыс. человек соответственно. Таким образом, за три года занятость выросла примерно на 41%, что отражает устойчивый спрос на специалистов.

Еще более показателен уровень заработных плат. В четвертом квартале 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в IT-секторе составила 1,4 млн тг — почти в 3 раза больше, чем в среднем по стране (473,2 тыс. тг). За три года показатель вырос более чем в 2 раза (с 664,9 тыс. тг в 2022-м).

На фоне локальных изменений трансформируется и глобальный технологический ландшафт. В частности, меняется структура популярности языков программирования. Много лет, с 2015 по 2023 год, по данным GitHub, лидировал JavaScript. Однако в 2024-м на первое место вышел Python, а уже в 2025 году лидером стал TypeScript. GitHub играет ключевую роль в IT-индустрии, особенно в разработке программного обеспечения. Динамика популярности языков программирования отражает адаптацию индустрии к требованиям ИИ и повышению надежности кода.

TypeScript продемонстрировал наиболее агрессивный рост. В 2017-м он занимал лишь восьмую строчку, к 2023 году вошел в топ-3, а по итогам 2025 года стал самым востребованным в мире. Рост значимости этого языка обусловлен его эффективной интеграцией с ИИ-ассистентами и необходимостью строгой типизации в сложных проектах, за последний год его популярность выросла на 66%. TypeScript уменьшает количество ошибок при написании кода с помощью генеративного ИИ и значительно повышает продуктивность разработчиков.

Python, годом ранее удерживавший статус главного языка для Data Science и ИИ, по итогам 2025-го занял второе место. JavaScript, бессменный лидер рейтинга на протяжении многих лет, опустился на третью строчку.

На TypeScript и Python приходится по 2,6 млн, а на JavaScript — 2,2 млн активных разработчиков GitHub. Это подтверждает, что ИИ не только меняет скорость программирования, но и определяет выбор языков, обеспечивающих надежность генерируемого им кода.