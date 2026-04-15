Уведомления по мобильным переводам поступят казахстанцам уже в мае

До 15 апреля в Комитет госдоходов поступят сведения от банков о подозрительных переводах.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что 15 апреля завершится срок, когда банки направят данные о переводах в налоговую. Сейчас данные продолжают поступать. Затем они будут обработаны, и после этого казахстанцы получат уведомления камерального контроля, которые необходимо исполнить в течение 30 дней, передает Курсив.

«Каких-либо данных о числе попавших под подозрение пока нет. Данные к нам поступают от различных банков. Думаю, что уведомления по итогам проверки казахстанцы в лучшем случае получат в мае», — отметил вице-министр.

В Минфине еще раз разъяснили, что обычные переводы на счета казахстанцев не будут попадать под контроль. Если вы заплатили за обед коллеги, и он вернул вам деньги, такой перевод вряд ли вызовет подозрения. Даже если человек отвечает за сбор денег, например, на работе для какого-то мероприятия, он всегда сможет указать это как причину большого числа мобильных переводов на его счет, если ему придет уведомление. По словам Биржанова, никто из казахстанцев, получающих переводы не в рамках ведения бизнеса, не пострадает от проверки.

Кроме того, вице-министр уточнил, что делать предпринимателям, которым переводят суммы в частном порядке, например, поздравляя с праздником, и будут ли их учитывать как налогооблагаемый доход.

«Если карточка открыта на физическое лицо, а не на ИП, то переводы подозрения не вызовут. Индивидуальному предпринимателю надо иметь отдельные счета — как физическому лицу и как ИП. Если у вас есть магазин и вы принимаете платежи, допустим, через Kaspi Alaqan, то вопросов нет. Если предприниматель как физическое лицо открыл карточку, но является ИП, и ему на день рождения или свадьбу сделают подарок, то мы это увидим, но воспринимать как предпринимательскую деятельность не будем», — добавил Биржанов.

Ранее в Минфине уточнили, что данные о мобильных переводах казахстанцев банки будут передавать в налоговую только при определенных условиях. Речь идет о большом объеме операций и рисковых платежах.