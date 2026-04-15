Нацбанк внедряет национальную систему идентификации

Обсуждение проекта приказа продлится до 28 апреля на портале «Открытые НПА».

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало и вынесло на обсуждение проект постановления «Об утверждении Правил проведения биометрической аутентификации финансовыми и платежными организациями, включая случаи обязательного использования и (или) наполнения биометрическими данными национальной системы биометрической аутентификации, полученными центром обмена идентификационными данными Национального Банка Республики Казахстан», передает Uchet.kz.

Проект направлен на формирование нормативной правовой базы для применения биометрической аутентификации в деятельности финансовых и платежных организаций Республики Казахстан. В рамках проекта устанавливаются порядок и условия проведения аутентификации с использованием биометрических данных (включая изображение лица и отпечаток ладони), регламентируется взаимодействие с национальной системой биометрической аутентификации и центром обмена идентификационными данными, а также определяются требования к процессам получения, проверки достоверности и сопоставления биометрических данных.