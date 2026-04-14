Қазақстанның ғарыш жолы: алғашқы орбиталардан жоғары технологиялар экспортына дейін
Қазақстанның жұлдыздарға апарар жолы — бұл тек ұшырулар хроникасы ғана емес, ұлттық технологиялық егемендіктің қалыптасуы мен ғарыш жүйелерінің толық өмірлік циклі моделіне көшудің шежіресі. Бұл тарихтың іргетасы 1991 жылғы қазанда қаланды. Сол кезде тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров аты аңызға айналған Байқоңырдан «Союз ТМ-13» ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. Оның миссиясы биотехнология мен Арал маңы экологиясы бойынша бірегей зерттеулерге жол ашты. Ғарышты игеру эстафетасын лайықты түрде жалғастырған Талғат Мұсабаевтың үш экспедициясы мен ашық ғарышқа рекордтық шығулары әлем тарихына алтын әріптермен жазылды. 2015 жылы бұл даңқты қатарды Айдын Айымбетов толықтырды, оның Халықаралық ғарыш станциясындағы ғылыми бағдарламасы кулондық кристалдармен күрделі физикалық тәжірибелерді және Каспий экожүйесін мониторингтеуді қамтыды.
Бүгінде Қазақстан үшін ғарыш саласы жоғары жетістіктер аймағынан экономиканың және қауіпсіздіктің қуатты секторына айналды. Астанада Орталық Азияда теңдесі жоқ Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешені (ҒА ҚСК) өнеркәсіптік пайдалануға берілді. Airbus Defence & Space секілді әлемдік көшбасшылардың сертификаттауынан өтіп, локализация деңгейін 30%-ға жеткізудің арқасында ел шетелдік техниканы пайдаланудан өз спутниктік шешімдерін жасауға көшті. Қазақстандық инженерлерге деген жоғары сенімді Конго мен Нигерия үшін Жерді қашықтан зондтау (ЖҚЗ) жүйелерін жеткізу бойынша алғашқы экспорттық тапсырыстар, сондай-ақ Түркі мемлекеттері ұйымы аясында OTS-Sat технологиялық спутнигін жобалау дәлелдейді. Сонымен қатар Қазақстан маңызды компоненттерді әзірлеу және болашақта аса жеңіл зымырандарға дейін масштабталатын отандық метеорологиялық зымырандарды жобалау арқылы технологиялық тәуелсіздігін нығайтуда.
Ғарыш қызметінің экономикалық тиімділігі қазірдің өзінде миллиардтаған көрсеткіштермен өлшенеді: соңғы бес жылда мониторинг қызметтерінен түскен жиынтық әсер 977 млрд теңгеге жетті. KazSat спутниктік топтамасы байланыс пен телехабар таратудағы ел қажеттілігін толық қамтамасыз етіп, 120 млрд теңгеден астам көлемде импортты алмастыруға мүмкіндік берді, ал KazSat-3R жобасын іске асыру бұл инфрақұрылымның тұрақтылығын болашақта да қамтамасыз етеді. Ғарыш технологиялары Starlink жүйесі арқылы 1000 ауыл мектебін интернетпен қамтудан бастап, миллиондаған шақыруды өңдеген ЭВАК жедел әрекет ету жүйесінің жұмысына дейін қамтыған күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Навигациялық жүйелерді енгізу халықаралық тасымалдарды нақты уақыт режимінде бақылауға және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Қазақстанның назары алыс ғарышқа да бағытталған. Ғалымдарымыз NASA-ның DART секілді халықаралық миссияларына қатысуда, ал 12 телескоптан тұратын және болашақта 30-ға дейін кеңейтілетін ұлттық SSA желісі ғарыштық қауіптерді жаһандық мониторинг жүйесінің маңызды бөлігіне айналды. Ай бағдарламасына қатысу да ерекше орын алады: қазақстандық ай маңы телескопын құру Ай беті мен Жер маңындағы кеңістіктегі қозғалыстарды бірегей бақылауға мүмкіндік береді. 2029 жылға дейінгі саланы дамыту тұжырымдамасы аясында Байқоңырды жаңғырту да жалғасуда. 2026 жылы «Союз-5»/«Сұңқар» зымыранын сынақтан өткізуге бағытталған «Бәйтерек» жобасы және «QAZCOSMOS» атты бірегей бақылау алаңын ашу арқылы туристік инфрақұрылымды дамыту Қазақстанның тарихи әлеуетін цифрлық өркениеттің қозғаушы күшіне айналдырып, болашақ ұрпақ үшін жаңа көкжиектер ашып отырғанын дәлелдейді.